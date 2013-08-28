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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Салют
Луч - Салют: обзор матча 28 августа 2013
Луч
28.08.2013, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Салют
42'
В. Романенко
65'
А. Яркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Салют
90'
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
И. Михалев
90'
89'
Замена
И. Телков
️️️️
А. Криворучко
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Романенко
86'
81'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Яркин
77'
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Яковлев
74'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
А. Кацаев
️️️️
Д. Кудряшов
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Яркин
64'
Замена
А. Семенов
️️️️
С. Цуканов
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Дорожкин
59'
51'
Желтая карточка
А. Бекетов
Желтая карточка
С. Колычев
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
В. Романенко
42'
14'
Желтая карточка
С. Бутырин
Замена
П. Могилевский
️️️️
М. Соловей
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
78
Александр Михеев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Максим Васильев
Луч
18
Антон Киселев
ВР
56
Александр Довбня
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
13
Алексей Семенов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
77
Максим Андреев
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
2-1-5-1-1
55
Штанько
2
Кренделев
67
Колычев
3
Соловей
13
Кудряшов
44
Клопков
56
Гриднев
3
Тетрашвили
35
Романович
77
Романенко
13
Дорожкин
3-3-3-1
55
Криворучко
39
Цуканов
24
Мирошниченко
21
Бутырин
25
Жирный
8
Афонин
29
Ридель
78
Михеев
9
Яковлев
7
Бекетов
22
Яркин
77
Романенко
18
Киселев
18
Киселев
77
Романенко
3
Соловей
23
Могилевский
23
Могилевский
3
Соловей
13
Кудряшов
10
Кацаев
10
Кацаев
13
Кудряшов
13
Дорожкин
39
Михалев
39
Михалев
13
Дорожкин
9
Яковлев
77
Андреев
77
Андреев
9
Яковлев
55
Криворучко
35
Телков
35
Телков
55
Криворучко
39
Цуканов
13
Семенов
13
Семенов
39
Цуканов
22
Яркин
15
Чадов
15
Чадов
22
Яркин
Остались в запасе
Луч
Салют
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Максим Васильев
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Максим Васильев
Статистика матча Луч - Салют
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
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