|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Форталеза
|1:0
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|17.06.2024
|1' - 90'
|Гремио
|1:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|Был в запасе
|Фламенго
|2:1
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|09.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|1:1
|Эстудиантес
|Кубок Либертадорес, 5 тур
|01.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|0:2
|Брагантино
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|30.05.2024
|Был в запасе
|Гремио
|4:0
|Стронгест
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гремио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|17.06.2024
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|14.06.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)