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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Васко да Гама
Гремио - Васко да Гама: обзор матча 29 июля 2024
Гремио
29.07.2024, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Васко да Гама
57'
Й. Сотельдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Васко да Гама
Замена
Фабио
️️️️
М. Вилласанти
90'
+4
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Доди
90'
+4
89'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
Замена
М. Аресо
️️️️
Ф. Кристальдо
83'
79'
Желтая карточка
П. Энрике
69'
Желтая карточка
Давид
Желтая карточка
В. Каннеман
69'
Желтая карточка
Доди
68'
ГОЛ! 1:0!
Й. Сотельдо
Пас отдал
К. Павон
57'
46'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ф. Коутиньо
46'
Замена
Р. Рохас
️️️️
Э. Родригес
Желтая карточка
К. Павон
45'
+7
35'
Желтая карточка
Л. Питон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Эмерсон Родригес
ПП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Гремио
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Соуза
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
3-3-2-1-1
1
Маркесин
19
Эли
4
Каннеман
21
Жемерсон
6
Рейналдо
17
Доди
18
Педро
20
Вилласанти
30
Сотельдо
19
Кристальдо
7
Павон
4-2-1-2-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
3
Лео
6
Питон
5
Моура
85
Карвальо
25
Родригес
11
Коутиньо
7
Давид
19
Вегетти
20
Вилласанти
2
Фабио
2
Фабио
20
Вилласанти
17
Доди
6
Виларди
6
Виларди
17
Доди
19
Кристальдо
19
Аресо
19
Аресо
19
Кристальдо
25
Родригес
3
Рохас
3
Рохас
25
Родригес
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
11
Коутиньо
10
Пайет
10
Пайет
11
Коутиньо
Остались в запасе
Гремио
Васко да Гама
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
13
Кейллер
ВР
23
Зе Габриэл
ОП
5
Соуза
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
23
Зе Габриэл
ОП
5
Соуза
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Гремио - Васко да Гама
3
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
3
Количество передач
265
233
Сейвы
1
2
Точность передач %
61
53
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
10
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
10
8
xG (ожидаемые голы)
2.01
0.85
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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