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Хонас Гутьеррес
Статистика
Хонас Гутьеррес - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1983 (43)
#18 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
15
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 2
14.05.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0 : 2
08.05.2016
Депортиво
59' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0 : 2
01.05.2016
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1 : 1
23.04.2016
Депортиво
89' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 8
20.04.2016
Барселона
70' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1 : 1
17.04.2016
Депортиво
76' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3 : 0
12.03.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 3
06.03.2016
Малага
84' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
4 : 1
02.03.2016
Депортиво
1' - 45'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0 : 1
28.02.2016
Гранада
83' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
20.02.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2 : 2
14.02.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
17.01.2016
Депортиво
72' - 90'
74'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
5 : 0
09.01.2016
Депортиво
46' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1 : 2
03.01.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0 : 0
30.12.2015
Депортиво
70' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
29.11.2015
Депортиво
69' - 81'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2 : 0
22.11.2015
Сельта
80' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 1
07.11.2015
Депортиво
1' - 59'
22'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 1
30.10.2015
Атлетико
1' - 69'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 0
24.10.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
1 : 1
03.10.2015
Депортиво
58' - 90'
62'
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