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    Люк Мур - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Люк
    Фамилия Мур
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Суонси 17 3 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2013 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:3 Суонси (Суонси)
    04.05.2013 69' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    28.04.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Суонси (Суонси)
    20.04.2013 1' -46' Суонси (Суонси) 0:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    06.04.2013 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:2 Суонси (Суонси)
    76'
    30.03.2013 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    16.03.2013 76' -90' Суонси (Суонси) 0:2 Арсенал (Лондон)
    09.03.2013 1' -60' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Суонси (Суонси)
    33'
    02.03.2013 76' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    85'
    17.02.2013 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 5:0 Суонси (Суонси)
    09.02.2013 80' -90' Суонси (Суонси) 4:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.02.2013 57' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:0 Суонси (Суонси)
    29.12.2012 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:2 Суонси (Суонси)
    26.12.2012 1' -68' Рединг (Рединг) 0:0 Суонси (Суонси)
    23.12.2012 71' -90' Суонси (Суонси) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    16.12.2012 74' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Суонси (Суонси)
    08.12.2012 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:4 Норвич Сити (Норвич)
    01.12.2012 68' -90' Арсенал (Лондон) 0:2 Суонси (Суонси)
    88'
    28.11.2012 64' -90' Суонси (Суонси) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.11.2012 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:2 Суонси (Суонси)
    10.11.2012 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Суонси (Суонси)
    20.10.2012 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    06.10.2012 46' -90' Суонси (Суонси) 2:2 Рединг (Рединг)
    78'
    29.09.2012 75' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Суонси (Суонси)
    22.09.2012 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:3 Эвертон (Ливерпуль)
    15.09.2012 72' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Суонси (Суонси)
    01.09.2012 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:2 Сандерленд (Сандерленд)
    25.08.2012 81' -90' Суонси (Суонси) 3:0 Вест Хэм (Лондон)
    18.08.2012 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:5 Суонси (Суонси)
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