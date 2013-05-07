Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Люк Мур - статистика

Завершил карьеру
13 февраля 1986 (40), Бирмингем
#27 | Нападающий
180 см | 75 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Суонси
17
3
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
07.05.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
0 : 0
04.05.2013
Манчестер Сити
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
2 : 0
28.04.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Суонси
0 : 0
20.04.2013
Саутгемптон
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Норвич Сити
2 : 2
06.04.2013
Суонси
1' - 90'
76'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Суонси
1 : 2
30.03.2013
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
0 : 2
16.03.2013
Арсенал
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Бромвич
2 : 1
09.03.2013
Суонси
1' - 60'
33'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Суонси
1 : 0
02.03.2013
Ньюкасл
76' - 90'
85'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
5 : 0
17.02.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Суонси
4 : 1
09.02.2013
Куинз Парк Рейнджерс
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.02.2013
Суонси
57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
1 : 2
29.12.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Рединг
0 : 0
26.12.2012
Суонси
1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1 : 1
23.12.2012
Манчестер Юнайтед
71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Тоттенхэм
1 : 0
16.12.2012
Суонси
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Суонси
3 : 4
08.12.2012
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
0 : 2
01.12.2012
Суонси
68' - 90'
88'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
3 : 1
28.11.2012
Вест Бромвич
64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл
1 : 2
17.11.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Саутгемптон
1 : 1
10.11.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Суонси
2 : 1
20.10.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Суонси
2 : 2
06.10.2012
Рединг
46' - 90'
78'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сток Сити
2 : 0
29.09.2012
Суонси
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Суонси
0 : 3
22.09.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Астон Вилла
2 : 0
15.09.2012
Суонси
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Суонси
2 : 2
01.09.2012
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Суонси
3 : 0
25.08.2012
Вест Хэм
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 5
18.08.2012
Суонси
Был в запасе
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+