Люк Мур - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Мур
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Мур
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суонси
|17
|3
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2013
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|04.05.2013
|69' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|28.04.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|20.04.2013
|1' -46'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.04.2013
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:2
|Суонси (Суонси)
|76'
|30.03.2013
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|16.03.2013
|76' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|09.03.2013
|1' -60'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|33'
|02.03.2013
|76' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|85'
|17.02.2013
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|5:0
|Суонси (Суонси)
|09.02.2013
|80' -90'
|Суонси (Суонси)
|4:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.02.2013
|57' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|29.12.2012
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|26.12.2012
|1' -68'
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Суонси (Суонси)
|23.12.2012
|71' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|16.12.2012
|74' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|08.12.2012
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:4
|Норвич Сити (Норвич)
|01.12.2012
|68' -90'
|Арсенал (Лондон)
|0:2
|Суонси (Суонси)
|88'
|28.11.2012
|64' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.11.2012
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|20.10.2012
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|06.10.2012
|46' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|78'
|29.09.2012
|75' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|22.09.2012
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|15.09.2012
|72' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|01.09.2012
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|25.08.2012
|81' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Вест Хэм (Лондон)
|18.08.2012
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:5
|Суонси (Суонси)