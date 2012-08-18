Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси: обзор матча 18 августа 2012
Куинз Парк Рейнджерс
18.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 5
Завершен
Суонси
8'
Мичу
53'
Мичу
63'
Н. Дайер
71'
Н. Дайер
81'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Замена
Ш. Дерри
️️️️
С. Диаките
86'
84'
Замена
М. Говер
️️️️
Мичу
81'
ГОЛ! 0:5!
С. Синклейр
Пас отдал
Мичу
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Д. Сиссе
78'
77'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Н. Дайер
71'
ГОЛ! 0:4!
Н. Дайер
Пас отдал
К. Агустьен
70'
Замена
К. Агустьен
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
К. Хилл
64'
63'
ГОЛ! 0:3!
Н. Дайер
Пас отдал
У. Раутледж
62'
Желтая карточка
А. Ранхель
Желтая карточка
Фабио
58'
Желтая карточка
С. Диаките
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
Мичу
Пас отдал
У. Раутледж
41'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
8'
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Пас отдал
Н. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
21
Марк Говер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
4-5-1
31
Грин
35
Фердинанд
6
Хилл
5
Онуоха
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
30
Хойлетт
49
Таарабт
32
Диаките
12
Макки
12
Сиссе
4-1-1-1-3
13
Ворм
15
Чико
5
Уилльямс
22
Ранхель
3
Тэйлор
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Грэм
12
Дайер
25
Мичу
6
Хилл
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
6
Хилл
32
Диаките
4
Дерри
4
Дерри
32
Диаките
12
Сиссе
17
Джонсон
17
Джонсон
12
Сиссе
18
Де Гузман
15
Агустьен
15
Агустьен
18
Де Гузман
25
Мичу
21
Говер
21
Говер
25
Мичу
12
Дайер
7
Синклейр
7
Синклейр
12
Дайер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
28
Брайн Мерфи
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Дэвид Корнелл
ВР
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
25
Бобби Замора
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+