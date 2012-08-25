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Суонси - Вест Хэм
Суонси - Вест Хэм: обзор матча 25 августа 2012
Суонси
25.08.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
20'
А. Ранхель
28'
Мичу
64'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Хэм
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Н. Тэйлор
84'
83'
Желтая карточка
У. Рид
Замена
Л. Мур
️️️️
У. Раутледж
81'
Замена
К. Агустьен
️️️️
Д. Де Гузман
75'
70'
Замена
А. Диарра
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
Чико
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Грэм
Пас отдал
У. Раутледж
64'
62'
Замена
М. Майга
️️️️
К. Коул
58'
Желтая карточка
Д. Коллинс
53'
Желтая карточка
К. Нолан
46'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
Д. Томкинс
38'
Желтая карточка
К. Коул
Желтая карточка
А. Ранхель
31'
ГОЛ! 2:0!
Мичу
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Ранхель
Пас отдал
Н. Дайер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Алан Тейт
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
21
Марк Говер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
25
Мичу
12
Грэм
12
Дайер
3-2-4-1
22
Яскилайнен
23
Рид
39
Коллинс
5
Томкинс
55
Демель
3
МакКартни
16
Нобл
4
Нолан
17
Диаме
16
Джарвис
24
Коул
3
Тэйлор
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Тэйлор
18
Де Гузман
15
Агустьен
15
Агустьен
18
Де Гузман
15
Раутледж
27
Мур
27
Мур
15
Раутледж
17
Диаме
12
Диарра
12
Диарра
17
Диаме
5
Томкинс
12
Важ Те
12
Важ Те
5
Томкинс
24
Коул
20
Майга
20
Майга
24
Коул
Остались в запасе
Суонси
Вест Хэм
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
30
Стефен Хендерсон
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Суонси - Вест Хэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Либерти
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