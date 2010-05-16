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Пеле
Статистика
Пеле - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1978 (48)
#4 | Полузащитник
186 см | 86 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
23
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
4 : 0
16.05.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
2 : 1
08.05.2010
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3 : 1
05.05.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
01.05.2010
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
0 : 2
25.04.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3 : 0
28.03.2010
Вальядолид
1' - 46'
29'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0 : 0
24.03.2010
Эспаньол
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0 : 2
20.03.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 4
14.03.2010
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 0
07.03.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1 : 1
21.02.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1 : 1
14.02.2010
Сарагоса
1' - 90'
29'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 0
06.02.2010
Вальядолид
46' - 90'
90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
31.01.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
0 : 3
23.01.2010
Барселона
77' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 4
09.01.2010
Атлетико
1' - 90'
82'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
03.01.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2 : 1
20.12.2009
Спортинг
1' - 90'
12'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
1 : 1
13.12.2009
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
05.12.2009
Вальядолид
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
0 : 0
08.11.2009
Херес
30' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 1
01.11.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
4 : 0
25.10.2009
Депортиво
67' - 90'
88'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
4 : 2
17.10.2009
Вальядолид
78' - 90'
89'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 2
23.09.2009
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1 : 2
20.09.2009
Вальядолид
65' - 90'
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