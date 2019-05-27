Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Деннис Аого - статистика

Завершил карьеру
14 января 1987 (39), Карлсруэ
#3 | Защитник
184 см | 85 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига,
Унион
0 : 0
27.05.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига,
Штутгарт
2 : 2
23.05.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
0 : 0
18.05.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 0
11.05.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
3 : 1
04.05.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 0
27.04.2019
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
6 : 0
20.04.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 0
31.03.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 1
16.03.2019
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
3 : 1
09.03.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 1
27.01.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
2 : 3
19.01.2019
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
3 : 0
09.12.2018
Штутгарт
1' - 26'
26'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1 : 0
01.12.2018
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2 : 0
23.11.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0 : 2
10.11.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0 : 3
02.11.2018
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
2 : 1
29.09.2018
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
26.09.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 0
21.09.2018
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 3
16.09.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 3
01.09.2018
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1 : 0
26.08.2018
Штутгарт
Был в запасе
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+