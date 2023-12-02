Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хабиб Омар Фофана - статистика

Завершил карьеру
16 ноября 1998 (27)
#30 | Защитник
192 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белшина
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
3 : 2
02.12.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Белшина
0 : 4
26.11.2023
Динамо Мн
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Белшина
0 : 1
05.11.2023
СКА-1938
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Белшина
0 : 2
29.10.2023
Гомель
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Белшина
1 : 4
22.10.2023
Шахтер
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
3 : 1
07.10.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Белшина
0 : 3
30.09.2023
Нафтан
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
2 : 1
22.09.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Белшина
1 : 1
16.09.2023
Слуцк
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
4 : 1
02.09.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
19.08.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Белшина
2 : 0
05.08.2023
Сморгонь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Белшина
1 : 0
08.07.2023
Динамо-Брест
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
7 : 2
01.07.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Белшина
1 : 2
25.06.2023
Минск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
СКА-1938
0 : 0
11.06.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Гомель
2 : 0
03.06.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Шахтер
7 : 3
26.05.2023
Белшина
64' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Белшина
0 : 2
20.05.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
0 : 1
14.05.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Белшина
0 : 3
06.05.2023
БАТЭ
1' - 90'
Главные новости
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
12
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+