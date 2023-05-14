Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Белшина
Нафтан - Белшина: обзор матча 14 мая 2023
Нафтан
14.05.2023, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Белшина
90+3'
И. Сень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Белшина
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
И. Сень
90'
Замена
И. Юрин
️️️️
В. Соланович
82'
Замена
С. Ломако
️️️️
К. Леонович
Желтая карточка
А. Бруй
67'
Желтая карточка
И. Сидор
52'
Замена
С. Слепов
️️️️
Д. Лутик
50'
Замена
A. Frantsev
️️️️
А. Драбатович
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
23
Владислав Соланович
ЛЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Виталий Павлов
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
22
Дмитрий Денисенко
АП
7
Илья Сень
ЦФ
3-3-1-2
1
Козлов
21
Сидор
19
Бруй
88
Драбатович
41
Лутик
77
15
Тамело
88
Кириленко
27
Курлович
27
Пилецкий
3-3-2-2
13
Харитонович
55
Букштан
95
Грибов
2
Матлах
19
Соколовский
71
Леонард
23
Соланович
8
Кухарчик
7
Колядко
9
Леонович
11
Гуренко
41
Лутик
79
Слепов
79
Слепов
41
Лутик
88
Драбатович
41
41
88
Драбатович
23
Соланович
77
Юрин
77
Юрин
23
Соланович
9
Леонович
11
Ломако
11
Ломако
9
Леонович
Остались в запасе
Нафтан
Белшина
1
Igor Dovgyallo
ВР
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
1
Артем Денисенко
ВР
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Нафтан - Белшина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Атлант
Новости команд
Все
Нафтан
Белшина
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Белшины» и «Ислочи» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+