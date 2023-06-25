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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Минск
Белшина - Минск: обзор матча 25 июня 2023
Белшина
25.06.2023, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Минск
21'
F. Joseph Akyam
17'
Д. Душевский
43'
К. Черноок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Минск
Желтая карточка
Н. Супранович
90'
Замена
Н. Грибов
️️️️
Н. Соколовский
82'
Замена
С. Ломако
️️️️
К. Леонович
77'
Замена
И. Сень
️️️️
F. Joseph Akyam
73'
Желтая карточка
Я. Яо Леонард
65'
43'
ГОЛ! 1:2!
К. Черноок
Пас отдал
С. Дзеньягха
41'
Желтая карточка
К. Черноок
38'
Желтая карточка
Д. Душевский
Желтая карточка
Н. Соколовский
36'
ГОЛ! 1:1!
F. Joseph Akyam
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Душевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
23
Владислав Соланович
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
7
Илья Сень
ЦФ
Минск
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Денисенко
30
Фофана
4
Супранович
55
Букштан
23
Соланович
71
Леонард
19
Соколовский
8
Кухарчик
11
Гуренко
9
Леонович
77
3-1-1-1-4
21
Нечаев
44
Гурбан
78
Якушевич
15
Касараб
5
Душевский
7
Туманов
81
Печура
11
Мартынов
8
Мигдаленок
6
Кузнецов
49
Дзеньягха
19
Соколовский
95
Грибов
95
Грибов
19
Соколовский
9
Леонович
11
Ломако
11
Ломако
9
Леонович
77
7
Сень
7
Сень
77
Остались в запасе
Белшина
Минск
13
Алексей Харитонович
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
Главный тренер
Виталий Павлов
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
Остались в запасе
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Белшина - Минск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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