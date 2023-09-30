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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Нафтан
Белшина - Нафтан: обзор матча 30 сентября 2023
Белшина
30.09.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Нафтан
45+2'
А. Панюков
51'
А. Панюков
68'
И. Пранович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Нафтан
85'
Замена
Т. Луцевич
️️️️
К. Кириленко
77'
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Панюков
Желтая карточка
В. Соланович
72'
71'
Замена
А. Фирсов
️️️️
С. Слепов
68'
ГОЛ! 0:3!
И. Пранович
Замена
С. Ломако
️️️️
Н. Соколовский
59'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Панюков
Пас отдал
К. Кириленко
Замена
И. Сень
️️️️
F. Joseph Akyam
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Панюков
Пас отдал
Р. Пилецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
71
Яха Яо Леонард
ОП
29
Максим Самотой
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
15
Кирилл Малых
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
66
Владислав Болотников
ПП
7
Илья Сень
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Харитонович
19
Соколовский
55
Букштан
3
23
Соланович
8
Велисевич
71
Леонард
29
Самотой
8
Кухарчик
9
Леонович
77
3-1-3-3
1
Козлов
79
Слепов
77
Литвинов
44
Санников
3
11
Пранович
7
Пухов
88
Кириленко
27
Курлович
11
Панюков
37
Давискиба
19
Соколовский
11
Ломако
11
Ломако
19
Соколовский
77
7
Сень
7
Сень
77
88
Кириленко
44
Луцевич
44
Луцевич
88
Кириленко
79
Слепов
5
Фирсов
5
Фирсов
79
Слепов
11
Панюков
9
Исаев
9
Исаев
11
Панюков
Остались в запасе
Белшина
Нафтан
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
Главный тренер
Виталий Павлов
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
77
Revaz Salukvadze
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
77
Revaz Salukvadze
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Белшина - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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