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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Белшина
Динамо Мн - Белшина: обзор матча 01 июля 2023
Динамо Мн
01.07.2023, суббота, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
7 : 2
Завершен
Белшина
5'
А. Свирепа
25'
В. Хващинский
35'
В. Хващинский
45+1'
В. Хващинский
52'
Д. Бакич
89'
В. Морозов
90+3'
В. Морозов
2'
F. Joseph Akyam
73'
К. Леонович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Белшина
ГОЛ! 7:2!
В. Морозов
90'
+3
ГОЛ! 6:2!
В. Морозов
89'
77'
Замена
Д. Денисенко
️️️️
М. Колядко
73'
ГОЛ! 5:2!
К. Леонович
Замена
О. Никифоренко
️️️️
В. Хващинский
72'
71'
Замена
И. Сень
️️️️
А. Гуренко
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Бакич
69'
66'
Замена
️️️️
Н. Супранович
Замена
Н. Демченко
️️️️
О. Евдокимов
63'
60'
Замена
И. Юрин
️️️️
В. Соланович
ГОЛ! 5:1!
Д. Бакич
Пас отдал
А. Быков
52'
ГОЛ! 4:1!
В. Хващинский
Пас отдал
Д. Бакич
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Хващинский
Пас отдал
Д. Бакич
35'
ГОЛ! 2:1!
В. Хващинский
Пас отдал
Д. Бакич
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Свирепа
Пас отдал
В. Хващинский
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
F. Joseph Akyam
Пас отдал
И. Кухарчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
7
Илья Сень
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Лапоухов
99
Ориньо
3
Швецов
67
Бегунов
7
Свирепа
15
Евдокимов
14
Путило
7
Быков
2
Рылач
10
Хващинский
7
Бакич
4-2-2-1
1
Денисенко
23
Соланович
4
Супранович
30
Фофана
19
Соколовский
8
Кухарчик
7
Колядко
9
Леонович
11
Гуренко
77
15
Евдокимов
8
Демченко
8
Демченко
15
Евдокимов
10
Хващинский
82
Никифоренко
82
Никифоренко
10
Хващинский
7
Бакич
9
Морозов
9
Морозов
7
Бакич
23
Соланович
77
Юрин
77
Юрин
23
Соланович
7
Колядко
22
Денисенко
22
Денисенко
7
Колядко
11
Гуренко
7
Сень
7
Сень
11
Гуренко
Остались в запасе
Динамо Мн
Белшина
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
13
Алексей Харитонович
ВР
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Динамо Мн - Белшина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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