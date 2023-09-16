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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Слуцк
Белшина - Слуцк: обзор матча 16 сентября 2023
Белшина
16.09.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Слуцк
61'
М. Колядко
15'
Д. Образов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Слуцк
83'
Желтая карточка
Я. Яроцкий
Замена
Я. Яо Леонард
️️️️
F. Joseph Akyam
81'
Замена
И. Юрин
️️️️
В. Соланович
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Колядко
Пас отдал
F. Joseph Akyam
61'
52'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
И. Заяц
Замена
С. Ломако
️️️️
Н. Соколовский
46'
Желтая карточка
И. Кухарчик
43'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Образов
Пас отдал
С. Пушняков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
29
Максим Самотой
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
7
Илья Сень
ЦФ
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
9
Сергей Пушняков
АП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
71
Яха Яо Леонард
ОП
8
Дмитрий Велисевич
ОП
38
Ibrahima Sory
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
66
Владислав Болотников
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
3-2-3-2
13
Харитонович
55
Букштан
30
Фофана
3
19
Соколовский
23
Соланович
29
Самотой
7
Колядко
8
Кухарчик
77
7
Сень
3-1-3-3
1
Малиевский
20
Образов
12
Былинкин
16
Заяц
29
Дубинец
8
Русак
26
9
Сычев
55
Гирс
9
Пушняков
10
Плетнев
23
Соланович
77
Юрин
77
Юрин
23
Соланович
77
71
Леонард
71
Леонард
77
19
Соколовский
11
Ломако
11
Ломако
19
Соколовский
16
Заяц
23
Яроцкий
23
Яроцкий
16
Заяц
Остались в запасе
Белшина
Слуцк
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
38
Ibrahima Sory
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Виталий Павлов
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Остались в запасе
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
38
Ibrahima Sory
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Белшина - Слуцк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
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