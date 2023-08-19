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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Белшина
Торпедо-БелАЗ - Белшина: обзор матча 19 августа 2023
Торпедо-БелАЗ
19.08.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Белшина
90+1'
В. Соланович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Белшина
90'
+7
Замена
Д. Денисенко
️️️️
И. Кухарчик
Желтая карточка
А. Залеский
90'
+3
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Соланович
Желтая карточка
В. Побудей
89'
Замена
А. Залеский
️️️️
А. Батищев
89'
76'
Замена
Н. Соколовский
️️️️
С. Ломако
72'
Замена
F. Joseph Akyam
️️️️
М. Колядко
65'
Замена
К. Леонович
️️️️
И. Сень
Замена
В. Побудей
️️️️
Э. Менса
60'
58'
Замена
В. Соланович
️️️️
И. Юрин
47'
Желтая карточка
Я. Яо Леонард
Желтая карточка
М. Мякиш
35'
13'
Желтая карточка
И. Сень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
77
Эванс Менса
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
33
Вадим Михейчик
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
18
Egor Pinchuk
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
23
Владислав Соланович
ЛЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
38
Ibrahima Sory
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
2-2-3-3
16
Абрамович
96
Мелько
3
Глущенков
6
Мякиш
9
Батищев
6
Премудров
33
Михейчик
11
Лисакович
77
Менса
17
Ковалев
29
Пацко
4-1-3-1-1
13
Харитонович
95
Грибов
3
30
Фофана
77
Юрин
71
Леонард
8
Кухарчик
18
7
Колядко
11
Ломако
7
Сень
9
Батищев
13
Залеский
13
Залеский
9
Батищев
Лисакович
11
Мычелкин
11
Мычелкин
Лисакович
77
Менса
30
Побудей
30
Побудей
77
Менса
Горбачик
11
Эссого
11
Эссого
Горбачик
11
Ломако
19
Соколовский
19
Соколовский
11
Ломако
77
Юрин
23
Соланович
23
Соланович
77
Юрин
8
Кухарчик
22
Денисенко
22
Денисенко
8
Кухарчик
7
Сень
9
Леонович
9
Леонович
7
Сень
7
Колядко
77
77
7
Колядко
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Белшина
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
54
Никита Паценко
ВР
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
38
Ibrahima Sory
ЦП
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
38
Ibrahima Sory
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Белшина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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