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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Динамо Мн
Белшина - Динамо Мн: обзор матча 26 ноября 2023
Белшина
26.11.2023, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
0 : 4
Завершен
Динамо Мн
19'
А. Сачивко
48'
И. Бахар
58'
А. Гаврилович
70'
Д. Зорин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Динамо Мн
88'
Замена
А. Вакулич
️️️️
И. Бахар
84'
Замена
Г. Жердев
️️️️
П. Седько
81'
Замена
А. Путило
️️️️
А. Быков
70'
ГОЛ! 0:4!
Д. Зорин
Пас отдал
И. Бахар
69'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Бакич
Замена
С. Ломако
️️️️
К. Леонович
64'
Желтая карточка
А. Матлах
61'
61'
Желтая карточка
Д. Бакич
58'
ГОЛ! 0:3!
А. Гаврилович
48'
ГОЛ! 0:2!
И. Бахар
Пас отдал
Ориньо
37'
Желтая карточка
И. Бахар
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Сачивко
Пас отдал
П. Седько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
1
Vladislav Drozd
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
38
Ibrahima Sory
ЦП
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Харитонович
2
Матлах
55
Букштан
30
Фофана
19
Соколовский
71
Леонард
23
Соланович
7
Колядко
8
Кухарчик
9
Леонович
7
Сень
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
5
Гаврилович
67
Бегунов
20
Сачивко
99
Ориньо
8
Селява
7
Быков
17
Бахар
28
Зорин
26
Седько
7
Бакич
9
Леонович
11
Ломако
11
Ломако
9
Леонович
7
Быков
14
Путило
14
Путило
7
Быков
17
Бахар
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Бахар
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
7
Бакич
9
Морозов
9
Морозов
7
Бакич
Остались в запасе
Белшина
Динамо Мн
54
Никита Паценко
ВР
1
Vladislav Drozd
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
38
Ibrahima Sory
ЦП
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
1
Артем Макавчик
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
1
Vladislav Drozd
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
38
Ibrahima Sory
ЦП
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Белшина - Динамо Мн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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