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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Белшина
Шахтер - Белшина: обзор матча 26 мая 2023
Шахтер
26.05.2023, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
7 : 3
Завершен
Белшина
15'
А. Шрамченко
24'
Е. Карпицкий
28'
Е. Карпицкий
42'
М. Скавыш
57'
Е. Карпицкий
80'
П. Забелин
85'
Н. Николаевич
11'
М. Колядко
38'
А. Гуренко
66'
М. Колядко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Белшина
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
М. Скавыш
86'
ГОЛ! 7:3!
Н. Николаевич
85'
Замена
И. Свириденко
️️️️
Д. Динга
82'
80'
Желтая карточка
А. Харитонович
ГОЛ! 6:3!
П. Забелин
Пас отдал
В. Ахмеди
80'
Замена
С. Траоре
️️️️
Е. Карпицкий
78'
77'
Замена
К. Леонович
️️️️
И. Сень
76'
Желтая карточка
А. Гуренко
Желтая карточка
И. Зеньков
73'
69'
Красная карточка
Н. Супранович
66'
ГОЛ! 5:3!
М. Колядко
Пас отдал
И. Кухарчик
64'
Замена
Х. Омар Фофана
️️️️
Я. Яо Леонард
Замена
М. Ковалевич
️️️️
А. Шрамченко
63'
ГОЛ! 5:2!
Е. Карпицкий
Пас отдал
А. Шрамченко
57'
46'
Замена
А. Матлах
️️️️
Н. Грибов
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Н. Корзун
46'
ГОЛ! 4:2!
М. Скавыш
42'
38'
ГОЛ! 3:2!
А. Гуренко
Пас отдал
И. Сень
ГОЛ! 3:1!
Е. Карпицкий
Пас отдал
М. Скавыш
28'
ГОЛ! 2:1!
Е. Карпицкий
Пас отдал
В. Ахмеди
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Шрамченко
Пас отдал
И. Зеньков
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Колядко
Пас отдал
И. Кухарчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
28
Павел Забелин
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
25
Андрей Макаренко
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
13
Никита Николаевич
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Стив Траоре
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
7
Ибрахима Сори
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
2-4-1-3
1
Игнатович
12
Гружевский
6
Динга
28
Забелин
99
Зеньков
30
Ахмеди
18
Корзун
8
Шрамченко
15
Скавыш
21
Карпицкий
25
Макаренко
3-3-2-1-1
13
Харитонович
4
Супранович
55
Букштан
95
Грибов
23
Соланович
71
Леонард
19
Соколовский
8
Кухарчик
7
Колядко
11
Гуренко
7
Сень
21
Карпицкий
11
Траоре
11
Траоре
21
Карпицкий
8
Шрамченко
23
Ковалевич
23
Ковалевич
8
Шрамченко
15
Скавыш
88
Ковалевич
88
Ковалевич
15
Скавыш
6
Динга
79
Свириденко
79
Свириденко
6
Динга
18
Корзун
13
Николаевич
13
Николаевич
18
Корзун
71
Леонард
30
Фофана
30
Фофана
71
Леонард
95
Грибов
2
Матлах
2
Матлах
95
Грибов
7
Сень
9
Леонович
9
Леонович
7
Сень
Остались в запасе
Шахтер
Белшина
19
Владислав Кабышев
АП
10
Андрей Кабышев
АП
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
Главный тренер
Алексей Бага
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
7
Ибрахима Сори
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
11
Станислав Ломако
ЛВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
19
Владислав Кабышев
АП
10
Андрей Кабышев
АП
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
7
Ибрахима Сори
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
11
Станислав Ломако
ЛВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Шахтер - Белшина
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Шумилов
Стадион:
Строитель
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