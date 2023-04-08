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    Станислав Ломако - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Станислав
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ломако
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Бобруйск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 марта 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2023 Был в запасе Шахтер 7:3 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
    20.05.2023 70' - 90' Белшина 0:2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
    14.05.2023 82' - 90' Нафтан 0:1 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
    06.05.2023 65' - 90' Белшина 0:3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    28.04.2023 75' - 90' Слуцк 2:1 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
    Статистика по турнирам
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