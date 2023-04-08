Станислав Ломако - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ломако
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бобруйск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2002 (21 год)
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ломако
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бобруйск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|7:3
|Белшина
|Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
|20.05.2023
|70' - 90'
|Белшина
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
|14.05.2023
|82' - 90'
|Нафтан
|0:1
|Белшина
|Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
|06.05.2023
|65' - 90'
|Белшина
|0:3
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2023
|75' - 90'
|Слуцк
|2:1
|Белшина
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|7:3
|Белшина (Бобруйск)
|20.05.2023
|70' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Неман (Гродно)
|14.05.2023
|82' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|06.05.2023
|65' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|28.04.2023
|75' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:1
|Белшина (Бобруйск)
|22.04.2023
|76' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|90'
|14.04.2023
|74' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|08.04.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)