Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станислав Ломако - статистика

Завершил карьеру
17 марта 2002 (24), Бобруйск
#11 | Нападающий
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белшина
21
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
3 : 2
02.12.2023
Белшина
68' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Белшина
0 : 4
26.11.2023
Динамо Мн
64' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 1
12.11.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Белшина
0 : 1
05.11.2023
СКА-1938
74' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Белшина
0 : 2
29.10.2023
Гомель
71' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Белшина
1 : 4
22.10.2023
Шахтер
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
3 : 1
07.10.2023
Белшина
60' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Белшина
0 : 3
30.09.2023
Нафтан
59' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
2 : 1
22.09.2023
Белшина
68' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Белшина
1 : 1
16.09.2023
Слуцк
46' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
4 : 1
02.09.2023
Белшина
1' - 73'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
19.08.2023
Белшина
1' - 76'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Белшина
2 : 0
05.08.2023
Сморгонь
46' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Белшина
1 : 0
08.07.2023
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
7 : 2
01.07.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Белшина
1 : 2
25.06.2023
Минск
77' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
СКА-1938
0 : 0
11.06.2023
Белшина
86' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Гомель
2 : 0
03.06.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Шахтер
7 : 3
26.05.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Белшина
0 : 2
20.05.2023
Неман
70' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
0 : 1
14.05.2023
Белшина
82' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Белшина
0 : 3
06.05.2023
БАТЭ
65' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белшина
1 : 1
22.04.2023
Славия-Мозырь
76' - 90'
90'
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
2 : 0
14.04.2023
Белшина
74' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белшина
0 : 0
08.04.2023
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
7
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+