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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Белшина
Минск - Белшина: обзор матча 12 ноября 2023
Минск
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Белшина
31'
Д. Букштан (АГ)
67'
Р. Печура
33'
И. Кухарчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Белшина
Замена
Е. Киндрук
️️️️
Д. Душевский
82'
75'
Замена
К. Леонович
️️️️
И. Сень
ГОЛ! 2:1!
Р. Печура
Пас отдал
Д. Душевский
67'
Замена
А. Назаренко
️️️️
С. Пенчук
62'
57'
Желтая карточка
А. Матлах
45'
+1
Желтая карточка
Д. Велисевич
33'
ГОЛ! 1:1!
И. Кухарчик
Пас отдал
Я. Яо Леонард
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Букштан
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
71
Яха Яо Леонард
ОП
8
Дмитрий Велисевич
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
6
Артур Назаренко
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Белшина
1
Vladislav Drozd
ВР
54
Никита Паценко
ВР
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
66
Владислав Болотников
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
3-1-1-2-4
78
Якушевич
15
Касараб
44
Гурбан
5
Душевский
7
Туманов
81
Печура
7
Малашевич
6
Кузнецов
30
29
Пенчук
8
Мигдаленок
4-2-2-1-1
13
Харитонович
23
Соланович
2
Матлах
55
Букштан
77
Юрин
71
Леонард
8
Велисевич
8
Кухарчик
7
Колядко
11
Ломако
7
Сень
5
Душевский
20
Киндрук
20
Киндрук
5
Душевский
29
Пенчук
6
Назаренко
6
Назаренко
29
Пенчук
7
Сень
9
Леонович
9
Леонович
7
Сень
Остались в запасе
Минск
Белшина
21
Александр Нечаев
ВР
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
66
Владислав Болотников
ПП
1
Vladislav Drozd
ВР
54
Никита Паценко
ВР
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Остались в запасе
66
Владислав Болотников
ПП
1
Vladislav Drozd
ВР
54
Никита Паценко
ВР
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Минск - Белшина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
ФК "Минск"
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