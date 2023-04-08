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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Торпедо-БелАЗ
Белшина - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 08 апреля 2023
Белшина
08.04.2023, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
11
Станислав Ломако
ЦФ
7
Илья Сень
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
4-1-2-2-2
19
Соколовский
95
Грибов
55
Букштан
23
Соланович
8
Велисевич
7
Колядко
8
Кухарчик
11
Гуренко
9
Леонович
4
Супранович
13
Харитонович
3-1-2-3-1
16
Абрамович
3
Глущенков
2
Чиж
96
Мелько
6
Мякиш
6
Премудров
11
Лисакович
29
Пацко
17
Ковалев
30
Побудей
11
Эссого
Остались в запасе
Белшина
Торпедо-БелАЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
30
Иоанн Гузов
ЦФ
11
Станислав Ломако
ЦФ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
19
Владислав Скавпнев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
77
Иван Юрин
ЛЗ
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
30
Иоанн Гузов
ЦФ
11
Станислав Ломако
ЦФ
7
Илья Сень
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
19
Владислав Скавпнев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Белшина - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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