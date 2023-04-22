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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Славия-Мозырь
Белшина - Славия-Мозырь: обзор матча 22 апреля 2023
Белшина
22.04.2023, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
90+2'
С. Ломако
71'
А. Залеский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Славия-Мозырь
Вторая желтая
И. Кухарчик
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
А. Залеский
ГОЛ! 1:1!
С. Ломако
Пас отдал
Н. Грибов
90'
+2
86'
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Жук
Замена
И. Юрин
️️️️
Н. Соколовский
82'
81'
Замена
Е. Кресс
️️️️
В. Полоз
Замена
С. Ломако
️️️️
Д. Велисевич
76'
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Залеский
Пас отдал
Е. Барсуков
51'
Замена
И. Руцкий
️️️️
А. Кобет
37'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
А. Петренко
Желтая карточка
Н. Соколовский
35'
Желтая карточка
И. Кухарчик
19'
16'
Желтая карточка
Е. Барсуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Славия-Мозырь
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
18
Владислав Жук
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Владислав Полоз
ПВ
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
18
Egor Pinchuk
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
8
Игорь Костров
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
3-3-2-2
13
Харитонович
55
Букштан
95
Грибов
4
Супранович
19
Соколовский
8
Велисевич
23
Соланович
7
Колядко
8
Кухарчик
11
Гуренко
9
Леонович
3-3-2-2
31
Залеский
18
Мельников
12
Иванов
18
Жук
26
Тихоновский
6
Дрош
13
Полоз
8
Барсуков
9
Кобет
34
Петренко
19
Соколовский
77
Юрин
77
Юрин
19
Соколовский
8
Велисевич
11
Ломако
11
Ломако
8
Велисевич
34
Петренко
10
Жумабеков
10
Жумабеков
34
Петренко
9
Кобет
19
Руцкий
19
Руцкий
9
Кобет
13
Полоз
52
Кресс
52
Кресс
13
Полоз
18
Жук
11
Антилевский
11
Антилевский
18
Жук
Остались в запасе
Белшина
Славия-Мозырь
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
18
Egor Pinchuk
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
16
Данила Сокол
ВР
8
Игорь Костров
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
18
Egor Pinchuk
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
8
Игорь Костров
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Белшина - Славия-Мозырь
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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