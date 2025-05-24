Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Габелок - статистика

Завершил карьеру
2 января 1995 (31)
#28 | Полузащитник
177 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
27
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 0
24.05.2025
Александрия
1' - 64'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Черноморец
1 : 1
18.05.2025
Динамо К
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Черноморец
0 : 3
03.05.2025
Шахтер
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Черноморец
1 : 2
26.04.2025
Рух
1' - 69'
66'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
2 : 1
20.04.2025
Черноморец
1' - 78'
71'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 0
12.04.2025
Черноморец
1' - 66'
15'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
1 : 0
05.04.2025
ЛНЗ
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ингулец
1 : 0
16.03.2025
Черноморец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полесье
3 : 1
06.03.2025
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Черноморец
0 : 1
01.03.2025
Левый берег
1' - 83'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
1 : 2
21.02.2025
Черноморец
1' - 76'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Заря
2 : 1
14.12.2024
Черноморец
87' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
1 : 3
07.12.2024
Кривбасс
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
3 : 0
01.12.2024
Черноморец
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
3 : 1
23.11.2024
Черноморец
64' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
08.11.2024
Ворскла
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
2 : 1
02.11.2024
Черноморец
1' - 90'
20'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
1 : 1
20.10.2024
Верес
1' - 89'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Черноморец
1 : 0
04.10.2024
Оболонь
1' - 85'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
ЛНЗ
1 : 1
28.09.2024
Черноморец
1' - 74'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
0 : 1
21.09.2024
Карпаты
1' - 75'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
1 : 0
14.09.2024
Ингулец
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Черноморец
1 : 4
31.08.2024
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Левый берег
1 : 0
26.08.2024
Черноморец
1' - 80'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Черноморец
1 : 0
16.08.2024
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Черноморец
0 : 1
10.08.2024
Заря
54' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кривбасс
1 : 0
03.08.2024
Черноморец
73' - 90'
Главные новости
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
2
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
4
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
4
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
1
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+