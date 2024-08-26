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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Левый берег - Черноморец
Левый берег - Черноморец: обзор матча 26 августа 2024
Левый берег
26.08.2024, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
29'
А. Якимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левый берег - Черноморец
90'
+3
Желтая карточка
Y. Vichnyi
Замена
V. Voytsekhovskiy
️️️️
O. Synytsia
86'
Замена
D. Semenov
️️️️
А. Якимов
83'
80'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Габелок
69'
Замена
Б. Белошевский
️️️️
J. Šporn
Замена
T. Halas
️️️️
A. Spivakov
65'
58'
Желтая карточка
Б. Бутко
Желтая карточка
Е. Банада
56'
Желтая карточка
О. Соколов
46'
Замена
M. Kohut
️️️️
I. Kogut
46'
Желтая карточка
Р. Дедух
45'
35'
Желтая карточка
И. Петряк
ГОЛ! 1:0!
А. Якимов
Пас отдал
O. Synytsia
29'
7'
Желтая карточка
J. Šporn
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
14
Andriy Spivakov
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
6
Богдан Белошевский
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
2-1-5-1
1
2
Соколов
5
Самар
97
Якимов
14
18
Дедух
44
Банада
96
17
38
4-2-1-3
1
Рудько
3
Кисиль
91
Бутко
6
86
Удод
8
28
Габелок
7
Петряк
9
77
11
Попов
Сантос
13
Шаповал
13
Шаповал
Сантос
97
Якимов
50
50
97
Якимов
96
11
11
96
17
19
19
17
14
26
26
14
28
Габелок
27
Васильев
27
Васильев
28
Габелок
8
6
Белошевский
6
Белошевский
8
Остались в запасе
Левый берег
Черноморец
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
16
Yevhen Yanovych
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
16
Yevhen Yanovych
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Левый берег - Черноморец
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Tsybulko Yevhen,
Стадион:
Левый берег
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