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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Оболонь
Черноморец - Оболонь: обзор матча 04 октября 2024
Черноморец
04.10.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Оболонь
87'
И. Шевцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Оболонь
88'
Желтая карточка
Т. Мороз
Желтая карточка
И. Шевцов
88'
ГОЛ! 1:0!
И. Шевцов
Пас отдал
O. Khoblenko
87'
Замена
И. Шевцов
️️️️
А. Габелок
85'
Желтая карточка
Д. Удод
83'
78'
Замена
Т. Мороз
️️️️
В. Витенчук
Замена
Л. Лацабидзе
️️️️
М. Джарджу
76'
69'
Замена
П. Лукьянчук
️️️️
Р. Черненко
Замена
D. Yanakov
️️️️
И. Петряк
61'
Замена
C. Gomes
️️️️
O. Pshenychnyuk
61'
46'
Замена
Д. Карась
️️️️
М. Грисьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Мозес Джарджу
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Рудько
44
3
Ермаков
91
Бутко
86
Удод
3
Кисиль
24
Джарджу
33
28
Габелок
7
Петряк
9
3-2-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
37
Дубко
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
11
Грисьо
25
Груша
7
Близниченко
9
Тарануха
24
Джарджу
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
24
Джарджу
33
6
6
33
7
Петряк
77
77
7
Петряк
28
Габелок
90
Шевцов
90
Шевцов
28
Габелок
11
Грисьо
2
Карась
2
Карась
11
Грисьо
17
Черненко
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
17
Черненко
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
Остались в запасе
Черноморец
Оболонь
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Черноморец - Оболонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Oleg Kogut, Ukraine
Стадион:
Черноморец
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