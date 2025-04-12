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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Черноморец
Оболонь - Черноморец: обзор матча 12 апреля 2025
Оболонь
12.04.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
30'
Ч. Аниагбосо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Черноморец
Замена
Д. Карась
️️️️
В. Курко
85'
Замена
А. Осман
️️️️
П. Стасюк
85'
78'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
И. Когут
78'
Замена
Х. Тоиров
️️️️
К. Попов
Замена
Р. Тарануха
️️️️
К. Бычек
70'
Замена
С. Суханов
️️️️
В. Груша
70'
66'
Замена
Р. Карлос
️️️️
А. Габелок
66'
Замена
Л. Лацабидзе
️️️️
Я. Ракицкий
Замена
В. Витенчук
️️️️
Р. Черненко
57'
40'
Замена
D. Yanakov
️️️️
Д. Безбородько
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ч. Аниагбосо
30'
15'
Желтая карточка
А. Габелок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
10
Олег Слободян
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Черноморец
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
3-1-1-3-2
31
95
Стасюк
5
Курко
37
Дубко
5
Приймак
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
97
Ильин
9
Устименко
11
Грисьо
3-3-2-2
12
Аниагбосо
24
Джарджу
44
Ракицкий
91
Бутко
3
Кисиль
6
Белошевский
44
28
Габелок
25
Когут
21
Безбородько
11
Попов
95
Стасюк
5
Осман
5
Осман
95
Стасюк
5
Курко
2
Карась
2
Карась
5
Курко
25
Груша
55
Суханов
55
Суханов
25
Груша
17
Черненко
44
Витенчук
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
9
Тарануха
9
Тарануха
77
Бычек
28
Габелок
66
Карлос
66
Карлос
28
Габелок
44
Ракицкий
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
44
Ракицкий
11
Попов
7
Тоиров
7
Тоиров
11
Попов
25
Когут
95
Мустафаев
95
Мустафаев
25
Когут
21
Безбородько
77
77
21
Безбородько
Остались в запасе
Оболонь
Черноморец
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
10
Олег Слободян
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Оболонь - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Derevinskyi, Oleksiy, Ukraine
Стадион:
Оболонь
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