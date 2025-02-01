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Александр Сапета
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Александр Сапета - новости
Завершил карьеру
28 июня 1989 (37)
#41 | Полузащитник
183 см | 79 кг
Россия
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Публикации
Экс-полузащитник «Динамо» и «Ростова» закончил карьеру в 35 лет
2025.02.01 11:50
Экс-игрок РПЛ рассказал о самой бесполезной трате денег: «Отдал где-то 600 тысяч»
2024.12.23 11:14
Фото
Яна Сапета выложила смелые фото без лифчика
2024.09.29 09:11
5
Фото
Экс-жена российского футболиста объяснила, почему не пойдет на свидание с Егором Кридом
2023.12.04 21:09
5
Сапета удалился в первом тайме дебютного матча за «Волгу»
2022.08.21 14:12
Фото
«Волга» подписала экс-игрока «Динамо»
2022.08.17 11:39
1
Фото
«Кубань» арендовала капитана «Нижнего Новгорода» Сапету
2022.01.28 08:49
Кулаков, Железнов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выпустил Нигматуллина, Козлова, Сапету
2021.08.01 16:35
2
Сапета – о тренировках на карантине: «Можно без мяча побыть – технику не пропьешь»
2020.04.13 10:56
2
Фото
Сапета стал игроком «Нижнего Новгорода»
2018.09.18 00:27
5
Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Сапета продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»
2018.09.13 22:20
5
Карпин – об уходе из «Ростова» Сапеты и Макеева: «Расстались – и расстались»
2018.08.25 09:05
12
Луценко – о праздновании гола «Спартаку»: «Не сторонник провокационных жестов. Шашлык жарить не буду»
2018.08.24 09:54
8
«Ростов» расторг контракт с Сапетой
2018.08.21 19:03
3
Сапета требует от «Динамо» более 200 миллионов за досрочное расторжение контракта
2018.03.28 18:52
23
Сапета потребует компенсацию от «Динамо» за досрочное расторжение контракта
2018.02.26 19:14
4
Фото
Сапета стал футболистом «Ростова»
2018.02.22 20:24
4
Sport24: «Динамо» расторгло контракт с Сапетой и выплатило ему три месячные зарплаты
2018.02.22 16:44
3
Гендиректор «Динамо»: «Сапета получает больше, чем Погребняк. Мы хотим расстаться с ним»
2018.02.09 19:24
22
Зотов, Сапета и Тиам отправились на сбор с молодежной командой «Динамо»
2018.02.08 16:16
1
Источник: «Сапете нужно искать новую команду. Им интересуется «Арсенал»
2018.01.19 22:11
1
Погребняк, Сапета и Зотов пропустят сбор «Динамо»
2018.01.11 15:54
7
Сапета: «Игроки «Динамо» соскучились по Премьер-лиге»
2017.06.07 18:47
Мелкадзе: «Сапета со своим жестом поступил неправильно»
2017.05.16 07:00
5
Сапета считает, что «Урал» в любом состоянии будет биться против «Спартака»
2017.04.25 01:36
7
Сапета: «Забью «Спартаку» в следующем году в составе «Динамо»
2017.03.20 23:08
Сапета: «Динамо» реабилитируется в следующем матче»
2017.03.08 20:48
1
Сапета: «У нас все нормально и в финансовом плане, и не только в нем»
2016.10.09 10:57
2
Сапета: «Готовились к основному составу «Ростова»
2016.09.21 16:26
3
Сапета: «ФНЛ – хорошая лига. Пропасти в мастерстве между РФПЛ и ФНЛ нет»
2016.08.23 01:03
6
1
2
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