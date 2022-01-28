«Кубань» арендовала капитана «Нижнего Новгорода» Сапету

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета перешел в «Кубань» на правах аренды.

«Я не прощаюсь, но хочу поблагодарить своих товарищей, болельщиков, город, клуб, руководство за совместную работу!

С «Нижним Новгородом» пройден немалый путь и достигнута заветная цель. Я делал все, что было в моих силах, и всегда старался выполнять то, что обещал.

Этот клуб мне очень дорог, но футбольная жизнь складывается так, что теперь буду играть за другую команду.Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Желаю успехов команде! А болельщикам быть всегда «вместе и до конца!» – сказал Сапета.

Сапета перешел в «Нижний Новгород» в сентябре 2018 года.

В 90 матчах за клуб он забил 11 мячей.