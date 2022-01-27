Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    «Кубань» арендовала капитана «Нижнего Новгорода» Сапету

    Полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета перешел в «Кубань» на правах аренды.

    «Я не прощаюсь, но хочу поблагодарить своих товарищей, болельщиков, город, клуб, руководство за совместную работу!

    С «Нижним Новгородом» пройден немалый путь и достигнута заветная цель. Я делал все, что было в моих силах, и всегда старался выполнять то, что обещал.

    Этот клуб мне очень дорог, но футбольная жизнь складывается так, что теперь буду играть за другую команду.Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Желаю успехов команде! А болельщикам быть всегда «вместе и до конца!» – сказал Сапета.

    • Сапета перешел в «Нижний Новгород» в сентябре 2018 года.
    • В 90 матчах за клуб он забил 11 мячей.

    Источник: сайт «Нижнего Новгорода»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93431
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru