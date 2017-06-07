Сапета: «Игроки «Динамо» соскучились по Премьер-лиге»

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета поделился эмоциями от начала сборов команды, а также от грядущего сезона Премьер-лиги. По словам футболиста, игроки бело-голубых соскучились по игре в элитном дивизионе.

У нас были всего две недели отпуска, так что физическая форма не растерялась. Недели полторы потренируемся и придем в свою оптимальную форму. Мы вернулись и каждый матч будем играть на победу. Все соскучились по Премьер-Лиге. Теперь игры будут интереснее, соперники сильнее. Каждая команда будет наголову сильнее тех, против которых мы играли в ФНЛ. Сейчас надо запастись терпением и готовиться. Нам нужно было пройти этот кошмар. В итоге мы поднялись, выигрывали почти каждый матч», – сказал Сапета.

«Динамо» стало чемпионом прошлого сезона ФНЛ.