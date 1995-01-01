Сапета – о тренировках на карантине: «Можно без мяча побыть – технику не пропьешь»

"Это да!"- сказал Ерёма, присев на дорожку.
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета рассказал о своем тренировочном процессе во время карантина.
«Планка. Упражнения с резинкой. Велотренажер или эллипс (если есть). И поменьше кушать вредной пищи. У меня с мячом все в порядке. Технику не пропьешь. Можно и без него побыть», – сказал Сапета.
- Все футбольные турниры в России приостановлены из-за пандемии коронавируса.
- Пауза в РПЛ и ФНЛ продлится до лета.
- 30-летний Сапета известен по выступлениям за «Динамо», «Урал» и «Ростов».
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