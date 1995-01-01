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    Сапета – о тренировках на карантине: «Можно без мяча побыть – технику не пропьешь»

    Полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета рассказал о своем тренировочном процессе во время карантина.

    «Планка. Упражнения с резинкой. Велотренажер или эллипс (если есть). И поменьше кушать вредной пищи. У меня с мячом все в порядке. Технику не пропьешь. Можно и без него побыть», – сказал Сапета.

    • Все футбольные турниры в России приостановлены из-за пандемии коронавируса.
    • Пауза в РПЛ и ФНЛ продлится до лета.
    • 30-летний Сапета известен по выступлениям за «Динамо», «Урал» и «Ростов».

    Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты

    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +432

      фанат джигурды 2 часа назад

      "Это да!"- сказал Ерёма, присев на дорожку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +477

      кто там 3 часа назад

      Страсти игроков Нижнего Новгорода, технику не пропьёшь, о как.

      -1
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