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  • Сапета – о тренировках на карантине: «Можно без мяча побыть – технику не пропьешь»

Сапета – о тренировках на карантине: «Можно без мяча побыть – технику не пропьешь»

13 апреля 2020, 10:56
2

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета рассказал о своем тренировочном процессе во время карантина.

«Планка. Упражнения с резинкой. Велотренажер или эллипс (если есть). И поменьше кушать вредной пищи. У меня с мячом все в порядке. Технику не пропьешь. Можно и без него побыть», – сказал Сапета.

  • Все футбольные турниры в России приостановлены из-за пандемии коронавируса.
  • Пауза в РПЛ и ФНЛ продлится до лета.
  • 30-летний Сапета известен по выступлениям за «Динамо», «Урал» и «Ростов».

Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты

Источник: «Гол»
Россия. ФНЛ Нижний Новгород Сапета Александр
Комментарии (2)
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кто там
1586764808
Страсти игроков Нижнего Новгорода, технику не пропьёшь, о как.
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фанат джигурды
1586769599
"Это да!"- сказал Ерёма, присев на дорожку.
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