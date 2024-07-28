Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Сапета - статистика

Завершил карьеру
28 июня 1989 (37)
#41 | Полузащитник
183 см | 79 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
15
0
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
3 : 1
28.07.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо СПб
0 : 1
06.07.2024
Знамя Труда
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
0 : 2
01.07.2024
Динамо СПб
1' - 90'
25, 33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
3 : 1
19.06.2024
Динамо СПб
1' - 85'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Чертаново
1 : 3
13.06.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
3 : 1
08.06.2024
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо-2
5 : 2
01.06.2024
Динамо СПб
1' - 90'
40'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 2
25.05.2024
Сатурн
1' - 90'
22'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
3 : 3
19.05.2024
Динамо СПб
1' - 90'
11'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Динамо СПб
0 : 2
11.05.2024
Спартак-2
1' - 90'
11'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Зенит-2
1 : 0
05.05.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо СПб
2 : 0
27.04.2024
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Родина-М
2 : 0
21.04.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Динамо СПб
4 : 1
13.04.2024
Луки-Энергия
1' - 86'
40'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Балтика-2
3 : 1
07.04.2024
Динамо СПб
1' - 61'
Главные новости
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
6
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+