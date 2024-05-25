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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Сатурн
Динамо СПб - Сатурн: обзор матча 25 мая 2024
Динамо СПб
25.05.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
2 : 2
Завершен
Сатурн
22'
Д. Шилов
62'
Н. Танков
6'
А. Соловьёв
20'
А. Соловьёв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Сатурн
82'
Желтая карточка
И. Хатунцев
81'
Замена
К. Мишин
️️️️
М. Седов
81'
Замена
А. Сухарев
️️️️
Н. Шарков
76'
Замена
И. Хатунцев
️️️️
Д. Бескоровайный
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Пикарев
76'
68'
Замена
С. Басыров
️️️️
И. Воротников
68'
Замена
А. Закиров
️️️️
А. Шаболин
ГОЛ! 2:2!
Н. Танков
Пас отдал
А. Пикарев
62'
Замена
В. Масальский
️️️️
Д. Осокин
57'
Желтая карточка
М. Черномырдин
46'
Замена
Н. Танков
️️️️
Н. Колганов
46'
Замена
М. Черномырдин
️️️️
К. Фатеев
41'
Желтая карточка
А. Пикарев
30'
Замена
С. Уткин
️️️️
А. Казаринов
25'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шилов
Пас отдал
А. Сапета
22'
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Соловьёв
Пас отдал
А. Сливин
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Соловьёв
Пас отдал
Д. Николаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
24
Андрей Орлов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Никита Колганов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
Главный тренер
Николай Котовец
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Динамо СПб
23
Вячеслав Григорян
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
2
Дан Новицкий
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
60
Георгий Макаров
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
77
Артем Гавриленко
АП
99
Иван Сергеев
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
78
Константин Мишин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
3-2-1-3-1
1
Яшин
3
Хаджиев
4
Осокин
63
Казаринов
28
Пикарев
24
Орлов
41
Сапета
52
Фатеев
21
Колганов
21
Устинов
19
Шилов
4-2-3-1
93
Тусеев
63
Шарков
54
Соловьёв
63
Борисов
2
Николаев
8
Седов
94
Сливин
17
Бескоровайный
11
Шаболин
20
Воротников
13
Медведев
28
Пикарев
99
Сергеев
99
Сергеев
28
Пикарев
4
Осокин
89
Масальский
89
Масальский
4
Осокин
63
Казаринов
22
Уткин
22
Уткин
63
Казаринов
52
Фатеев
14
Черномырдин
14
Черномырдин
52
Фатеев
21
Колганов
7
Танков
7
Танков
21
Колганов
63
Шарков
46
Сухарев
46
Сухарев
63
Шарков
17
Бескоровайный
33
Хатунцев
33
Хатунцев
17
Бескоровайный
8
Седов
78
Мишин
78
Мишин
8
Седов
11
Шаболин
9
Закиров
9
Закиров
11
Шаболин
20
Воротников
25
Басыров
25
Басыров
20
Воротников
Остались в запасе
Динамо СПб
Сатурн
23
Вячеслав Григорян
ВР
2
Дан Новицкий
ПЗ
60
Георгий Макаров
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
77
Артем Гавриленко
АП
Главный тренер
Николай Котовец
13
Владислав Русанов
ВР
10
Семен Емелин
ЛВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
23
Вячеслав Григорян
ВР
2
Дан Новицкий
ПЗ
60
Георгий Макаров
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
77
Артем Гавриленко
АП
Остались в запасе
13
Владислав Русанов
ВР
10
Семен Емелин
ЛВ
Главный тренер
Николай Котовец
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Динамо СПб - Сатурн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
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