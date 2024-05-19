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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Динамо СПб
Иркутск - Динамо СПб: обзор матча 19 мая 2024
Иркутск
19.05.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
3 : 3
Завершен
Динамо СПб
4'
Г. Труфанов
68'
А. Убониев
90+2'
А. Убониев
11'
А. Орлов
32'
А. Казаринов
36'
Д. Шилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Динамо СПб
Желтая карточка
А. Найденов
90'
+2
Желтая карточка
А. Цыгулев
90'
+2
Желтая карточка
Д. Пытлев
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
А. Убониев
Пас отдал
В. Богданов
90'
+2
88'
Желтая карточка
А. Сапета
81'
Замена
А. Гавриленко
️️️️
А. Устинов
Замена
Э. Богданов
️️️️
А. Путилов
77'
71'
Замена
Н. Шиков
️️️️
А. Пикарев
ГОЛ! 2:3!
А. Убониев
Пас отдал
Э. Богданов
68'
62'
Замена
С. Уткин
️️️️
К. Фатеев
51'
Желтая карточка
Р. Хаджиев
Замена
Е. Перевозников
️️️️
М. Машнев
46'
Замена
И. Яковлев
️️️️
В. Брагин
46'
Желтая карточка
А. Убониев
45'
36'
ГОЛ! 1:3!
Д. Шилов
Пас отдал
К. Фатеев
32'
ГОЛ! 1:2!
А. Казаринов
Пас отдал
К. Фатеев
11'
ГОЛ! 1:1!
А. Орлов
Пас отдал
А. Сапета
ГОЛ! 1:0!
Г. Труфанов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
22
Андрей Путилов
АП
80
Вадим Богданов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
24
Андрей Орлов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Никита Колганов
АП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
Главный тренер
Николай Котовец
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
38
Егор Перевозников
АП
33
Иван Яковлев
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Динамо СПб
23
Вячеслав Григорян
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
10
Николай Шиков
ЦП
77
Артем Гавриленко
АП
7
Никита Танков
ЦФ
3-3-3-1
91
Михайлов
34
Усов
22
Труфанов
2
Найденов
24
Толмачев
26
Икованюк
19
Машнев
99
Убониев
22
Путилов
80
Богданов
11
Брагин
3-2-1-3-1
1
Яшин
63
Казаринов
4
Осокин
3
Хаджиев
28
Пикарев
24
Орлов
41
Сапета
21
Устинов
19
Шилов
52
Фатеев
21
Колганов
11
Брагин
33
Яковлев
33
Яковлев
11
Брагин
19
Машнев
38
Перевозников
38
Перевозников
19
Машнев
22
Путилов
7
Богданов
7
Богданов
22
Путилов
52
Фатеев
22
Уткин
22
Уткин
52
Фатеев
28
Пикарев
10
Шиков
10
Шиков
28
Пикарев
21
Устинов
77
Гавриленко
77
Гавриленко
21
Устинов
Остались в запасе
Иркутск
Динамо СПб
16
Артем Цыгулев
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
23
Вячеслав Григорян
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Николай Котовец
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
Остались в запасе
23
Вячеслав Григорян
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Николай Котовец
Статистика матча Иркутск - Динамо СПб
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
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