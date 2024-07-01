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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Динамо СПб
Енисей-М - Динамо СПб: обзор матча 01 июля 2024
Енисей-М
01.07.2024, понедельник, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
0 : 2
Завершен
Динамо СПб
33'
М. Черномырдин
72'
Р. Умаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Динамо СПб
89'
Замена
В. Масальский
️️️️
Д. Шилов
Замена
Е. Егоров
️️️️
А. Покровский
86'
72'
ГОЛ! 0:3!
Р. Умаров
Пас отдал
А. Казаринов
Замена
. Иван Обороча
️️️️
А. Надольский
72'
Замена
Е. Гололобов
️️️️
А. Медведков
72'
64'
Замена
А. Орлов
️️️️
Н. Шиков
64'
Замена
Р. Умаров
️️️️
Н. Танков
54'
Замена
А. Казаринов
️️️️
К. Фатеев
Замена
В. Кравцов
️️️️
А. Губанов
46'
Замена
А. Клименко
️️️️
М. Степин
42'
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Черномырдин
Пас отдал
А. Сапета
Желтая карточка
А. Надольский
31'
Желтая карточка
А. Широков
25'
25'
ГОЛ! 0:1!
Н. Танков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
91
Артем Акимов
ЛЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
60
Артем Медведков
ЦП
94
Артем Надольский
АП
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Динамо СПб
31
Артем Мешалкин
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Енисей-М
71
Максим Тарасов
ВР
98
Константин Котов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
91
Иван Новик
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
32
Артем Клименко
ЦФ
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
24
Андрей Орлов
ОП
11
Ризван Умаров
ЦФ
3-3-1-2-1
89
Широков
85
Мальфанов
28
Рейз
58
Покровский
91
Акимов
14
Федоренко
59
Островский
60
Медведков
92
Губанов
94
Надольский
61
Степин
3-1-2-3-1
31
Мешалкин
22
Уткин
4
Осокин
3
Хаджиев
28
Пикарев
10
Шиков
41
Сапета
52
Фатеев
19
Шилов
14
Черномырдин
7
Танков
60
Медведков
54
Гололобов
54
Гололобов
60
Медведков
92
Губанов
62
Кравцов
62
Кравцов
92
Губанов
94
Надольский
95
Обороча
95
Обороча
94
Надольский
61
Степин
32
Клименко
32
Клименко
61
Степин
58
Покровский
51
Егоров
51
Егоров
58
Покровский
19
Шилов
89
Масальский
89
Масальский
19
Шилов
52
Фатеев
63
Казаринов
63
Казаринов
52
Фатеев
10
Шиков
24
Орлов
24
Орлов
10
Шиков
7
Танков
11
Умаров
11
Умаров
7
Танков
Остались в запасе
Енисей-М
Динамо СПб
71
Максим Тарасов
ВР
98
Константин Котов
ВР
63
Алексей Гриц
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
Главный тренер
Александр Кишиневский
1
Михаил Яшин
ВР
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
71
Максим Тарасов
ВР
98
Константин Котов
ВР
63
Алексей Гриц
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Енисей-М - Динамо СПб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
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0 : 3
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