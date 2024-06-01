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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Динамо СПб
Динамо-2 - Динамо СПб: обзор матча 01 июня 2024
Динамо-2
01.06.2024, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
5 : 2
Завершен
Динамо СПб
25'
Л. Зайдензаль
40'
У. Бабаев
61'
А. Чупаев
68'
У. Бабаев
82'
Д. Ерофеев
16'
А. Пикарев
56'
Д. Шилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Динамо СПб
90'
+4
Желтая карточка
Н. Шиков
88'
Замена
Д. Осокин
️️️️
С. Уткин
Замена
Е. Акимов
️️️️
А. Чупаев
87'
Замена
Д. Александров
️️️️
У. Бабаев
87'
ГОЛ! 5:2!
Д. Ерофеев
Пас отдал
Л. Зайдензаль
82'
74'
Замена
Н. Колганов
️️️️
Н. Танков
74'
Замена
Д. Новицкий
️️️️
А. Пикарев
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
Д. Симонов
72'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
В. Окишор
72'
ГОЛ! 4:2!
У. Бабаев
68'
Замена
Е. Смелов
️️️️
Р. Шагиахметов
65'
Желтая карточка
Р. Шагиахметов
64'
ГОЛ! 3:2!
А. Чупаев
Пас отдал
У. Бабаев
61'
58'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Черномырдин
58'
Замена
А. Устинов
️️️️
К. Фатеев
56'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шилов
40'
Желтая карточка
А. Сапета
ГОЛ! 2:1!
У. Бабаев
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Зайдензаль
Пас отдал
В. Окишор
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Пикарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Виктор Окишор
АП
30
Денис Симонов
АП
11
Егор Назаренко
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Николай Котовец
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
60
Всеволод Левин
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
52
Егор Смелов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Динамо СПб
31
Артем Мешалкин
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
2
Дан Новицкий
ПЗ
21
Никита Колганов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-3-2
1
Расулов
18
Лепский
37
Исаев
56
Зайдензаль
80
Бессмертный
10
Шагиахметов
7
Бабаев
11
Назаренко
30
Симонов
38
Чупаев
88
Окишор
3-1-2-3-1
1
Яшин
22
Уткин
89
Масальский
3
Хаджиев
28
Пикарев
41
Сапета
10
Шиков
52
Фатеев
19
Шилов
14
Черномырдин
7
Танков
38
Чупаев
96
Акимов
96
Акимов
38
Чупаев
10
Шагиахметов
52
Смелов
52
Смелов
10
Шагиахметов
30
Симонов
46
Ерофеев
46
Ерофеев
30
Симонов
88
Окишор
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
88
Окишор
7
Бабаев
30
Александров
30
Александров
7
Бабаев
22
Уткин
4
Осокин
4
Осокин
22
Уткин
28
Пикарев
2
Новицкий
2
Новицкий
28
Пикарев
52
Фатеев
21
Устинов
21
Устинов
52
Фатеев
7
Танков
21
Колганов
21
Колганов
7
Танков
14
Черномырдин
99
Сергеев
99
Сергеев
14
Черномырдин
Остались в запасе
Динамо-2
Динамо СПб
98
Степан Ласкин
ЛВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
60
Всеволод Левин
ВР
Главный тренер
Павел Алпатов
31
Артем Мешалкин
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
Главный тренер
Николай Котовец
Остались в запасе
98
Степан Ласкин
ЛВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
60
Всеволод Левин
ВР
Остались в запасе
31
Артем Мешалкин
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Николай Котовец
Статистика матча Динамо-2 - Динамо СПб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
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