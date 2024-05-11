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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Спартак-2
Динамо СПб - Спартак-2: обзор матча 11 мая 2024
Динамо СПб
11.05.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-2
12'
А. Джебов
25'
Н. Ищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Спартак-2
90'
+4
Желтая карточка
Н. Бозов
Желтая карточка
Д. Шилов
90'
+4
Желтая карточка
Н. Шиков
90'
Замена
Н. Шиков
️️️️
Н. Колганов
89'
87'
Желтая карточка
Е. Гуляев
81'
Замена
И. Старков
️️️️
А. Шоларь
81'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Ищенко
81'
Замена
Д. Иванников
️️️️
Ю. Петин
Замена
А. Пикарев
️️️️
Р. Умаров
77'
68'
Замена
Д. Столяров
️️️️
Р. Войцеховский
Замена
Д. Шилов
️️️️
Н. Танков
65'
60'
Замена
Н. Посмашный
️️️️
А. Быковский
Замена
Д. Осокин
️️️️
В. Масальский
46'
30'
Желтая карточка
А. Быковский
25'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ищенко
Пас отдал
А. Шоларь
17'
Желтая карточка
Е. Гузиев
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Джебов
Пас отдал
Ю. Коледин
Желтая карточка
А. Сапета
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
24
Андрей Орлов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Никита Колганов
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Николай Котовец
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Динамо СПб
31
Артем Мешалкин
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
77
Артем Гавриленко
АП
99
Иван Сергеев
ЦФ
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
4-1-1-2-2
1
Яшин
63
Казаринов
3
Хаджиев
89
Масальский
22
Уткин
24
Орлов
41
Сапета
14
Черномырдин
21
Колганов
7
Танков
11
Умаров
3-2-1-2-2
58
Фадеев
3
Коледин
2
Бозов
66
Петин
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
18
Шоларь
83
Ищенко
84
Быковский
10
Дунай
89
Масальский
4
Осокин
4
Осокин
89
Масальский
11
Умаров
28
Пикарев
28
Пикарев
11
Умаров
21
Колганов
10
Шиков
10
Шиков
21
Колганов
7
Танков
19
Шилов
19
Шилов
7
Танков
83
Ищенко
25
Гуляев
25
Гуляев
83
Ищенко
66
Петин
23
Иванников
23
Иванников
66
Петин
43
Войцеховский
91
Столяров
91
Столяров
43
Войцеховский
18
Шоларь
37
Старков
37
Старков
18
Шоларь
84
Быковский
47
Посмашный
47
Посмашный
84
Быковский
Остались в запасе
Динамо СПб
Спартак-2
99
Иван Сергеев
ЦФ
31
Артем Мешалкин
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
77
Артем Гавриленко
АП
Главный тренер
Николай Котовец
99
Дмитрий Мельник
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
99
Иван Сергеев
ЦФ
31
Артем Мешалкин
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
77
Артем Гавриленко
АП
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
Главный тренер
Николай Котовец
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Динамо СПб - Спартак-2
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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