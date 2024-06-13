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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Динамо СПб
Чертаново - Динамо СПб: обзор матча 13 июня 2024
Чертаново
13.06.2024, четверг, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
1 : 3
Завершен
Динамо СПб
49'
М. Белковский
37'
Н. Танков
38'
Н. Шиков
45+1'
Д. Шилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Динамо СПб
90'
+3
Желтая карточка
А. Мешалкин
85'
Желтая карточка
В. Масальский
82'
Замена
А. Казаринов
️️️️
А. Устинов
82'
Замена
Д. Осокин
️️️️
А. Пикарев
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
Н. Сулейманов
77'
67'
Замена
Н. Колганов
️️️️
Д. Шилов
67'
Замена
Р. Умаров
️️️️
Н. Танков
59'
Замена
А. Орлов
️️️️
Н. Шиков
ГОЛ! 1:3!
М. Белковский
Пас отдал
М. Якименко
49'
Замена
А. Французов
️️️️
А. Бабешко
46'
Замена
М. Белковский
️️️️
М. Урванцев
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Д. Шилов
Пас отдал
А. Пикарев
38'
ГОЛ! 0:2!
Н. Шиков
Пас отдал
А. Устинов
37'
ГОЛ! 0:1!
Н. Танков
Пас отдал
А. Устинов
35'
Желтая карточка
А. Пикарев
20'
Желтая карточка
Р. Хаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
14
Радий Ямлиханов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
6
Никита Сулейманов
ОП
23
Виктор Нафиков
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Динамо СПб
31
Артем Мешалкин
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
4
Максим Светников
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Максим Белковский
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
2
Дан Новицкий
ПЗ
24
Андрей Орлов
ОП
21
Никита Колганов
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
3-3-3-1
13
Жужнев
2
Поляков
14
Ямлиханов
34
Дудкин
79
Семенов
5
Гатин
6
Сулейманов
29
Бабешко
23
Нафиков
69
Якименко
29
Урванцев
3-1-2-3-1
31
Мешалкин
22
Уткин
89
Масальский
3
Хаджиев
28
Пикарев
41
Сапета
10
Шиков
21
Устинов
19
Шилов
14
Черномырдин
7
Танков
29
Урванцев
11
Белковский
11
Белковский
29
Урванцев
29
Бабешко
89
Французов
89
Французов
29
Бабешко
6
Сулейманов
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
6
Сулейманов
28
Пикарев
4
Осокин
4
Осокин
28
Пикарев
21
Устинов
63
Казаринов
63
Казаринов
21
Устинов
10
Шиков
24
Орлов
24
Орлов
10
Шиков
19
Шилов
21
Колганов
21
Колганов
19
Шилов
7
Танков
11
Умаров
11
Умаров
7
Танков
Остались в запасе
Чертаново
Динамо СПб
4
Максим Светников
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
4
Данила Молодняков
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
11
Георгий Кетов
ЦП
Главный тренер
Сергей Чикишев
1
Михаил Яшин
ВР
2
Дан Новицкий
ПЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
4
Максим Светников
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
4
Данила Молодняков
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
11
Георгий Кетов
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
2
Дан Новицкий
ПЗ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Чертаново - Динамо СПб
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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