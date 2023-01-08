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    Йорен Дом - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Йорен
    Фамилия Дом
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Родной город Антверпен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 ноября 1989 (33 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 4:2 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 83' Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 90' Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 90' - 90' Оуд-Хеверли 0:0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 25 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    26.02.2023 1' -83' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    19.02.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.02.2023 90' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 1' -79' Серен (Серен) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    28.01.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    21.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    17.01.2023 84' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    13.01.2023 88' -90' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    08.01.2023 69' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    26.12.2022 82' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    11.11.2022 80' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    05.11.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.10.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    22.10.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.10.2022 46' -90' Эйпен (Эйпен) 4:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 1' -87' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    17.09.2022 84' -90' Мехелен (Мехелен) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    87'
    10.09.2022 90' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 3:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    04.09.2022 73' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    27.08.2022 81' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Остенде (Остенде)
    21.08.2022 90' -90' Стандард (Льеж) 1:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    14.08.2022 84' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    07.08.2022 58' -90' Антверпен (Антверпен) 4:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.07.2022 62' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    23.07.2022 79' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Оуд-Хеверли (Левен)
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