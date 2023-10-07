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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли: обзор матча 07 октября 2023
Серкль Брюгге
07.10.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
3'
К. Данке
36'
К. Данке
87'
К. Данке
4'
Р. Шломо
44'
Э. Банзузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
К. Данке
87'
ГОЛ! 3:2!
К. Данке
87'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Х. ван дер Брюгген
84'
82'
Замена
С. Кийин
️️️️
С. Схрайверс
78'
Желтая карточка
K. Misao
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
Я. Гбоу
71'
70'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Н. Нсинги
68'
Замена
Й. Дом
️️️️
Т. Вльетинк
Замена
Ф. Назинью
️️️️
А. Минда
61'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
56'
55'
Желтая карточка
С. Схрайверс
44'
ГОЛ! 2:2!
Э. Банзузи
ГОЛ! 2:1!
К. Данке
36'
36'
Замена
Э. Банзузи
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
34'
Желтая карточка
Т. Вльетинк
4'
ГОЛ! 1:1!
Р. Шломо
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
Пас отдал
К. Равик
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Оуд-Хеверли
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Maxence Prévot
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3-4-2-2
5
Попович
5
Равик
41
Сике
5
Уткус
28
ван дер Брюгген
27
Минда
22
Лопеш
34
Гбоу
24
Сомерс
17
9
Данке
3-2-1-4
4
Шломо
77
Вльетинк
6
28
Плетинкс
37
Мендиль
88
Мазиз
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
9
Нсинги
16
27
Минда
20
Назинью
20
Назинью
27
Минда
34
Гбоу
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
34
Гбоу
28
ван дер Брюгген
27
27
28
ван дер Брюгген
77
Вльетинк
6
Дом
6
Дом
77
Вльетинк
8
Схрайверс
13
Кийин
13
Кийин
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
6
Банзузи
6
Банзузи
23
Торстейнссон
9
Нсинги
14
Брюнес
14
Брюнес
9
Нсинги
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
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