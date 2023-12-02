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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Оуд-Хеверли
Антверпен - Оуд-Хеверли: обзор матча 02 декабря 2023
Антверпен
02.12.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
44'
М. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Оуд-Хеверли
Замена
Д. Керк
️️️️
Ю. Эккеленкамп
90'
+6
88'
Желтая карточка
К. Н'Дри
79'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
Х. Мендиль
Замена
А. Муджа
️️️️
В. Янссен
74'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Ч. Эджуке
74'
73'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
С. Схрайверс
72'
Желтая карточка
Х. Мендиль
Замена
М. Кейта
️️️️
А. Юсуф
66'
62'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
N. Opoku
62'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
57'
Желтая карточка
С. Схрайверс
Замена
К. Корбани
️️️️
Й. Батай
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Баликвиша
Пас отдал
В. Янссен
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ПАЗ
16
Мандела Кейта
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
5
Вейндал
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
25
Батай
48
Вермерен
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
21
Эджуке
14
Янссен
3-2-2-3
1
Лейсен
4
Шломо
28
Плетинкс
3
Шингтьен
37
Мендиль
3
Мигель
6
Банзузи
20
Саградо
8
Схрайверс
17
23
Торстейнссон
25
Батай
20
Корбани
20
Корбани
25
Батай
80
Юсуф
16
Кейта
16
Кейта
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
9
Керк
9
Керк
32
Эккеленкамп
14
Янссен
7
Муджа
7
Муджа
14
Янссен
21
Эджуке
99
Иленихена
99
Иленихена
21
Эджуке
8
Схрайверс
88
Мазиз
88
Мазиз
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
11
Н'Дри
11
Н'Дри
23
Торстейнссон
17
14
Брюнес
14
Брюнес
17
37
Мендиль
9
Нсинги
9
Нсинги
37
Мендиль
Остались в запасе
Антверпен
Оуд-Хеверли
1
Сенне Ламменс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
38
Ореган Раве
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
6
Йорен Дом
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
6
Йорен Дом
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Антверпен - Оуд-Хеверли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Brent Staessens, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
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