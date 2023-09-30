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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Стандард
Оуд-Хеверли - Стандард: обзор матча 30 сентября 2023
Оуд-Хеверли
30.09.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Стандард
65'
Х. Мендиль
45'
В. Канга
82'
К. Соуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Стандард
Замена
Э. Банзузи
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
87'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Ф. Мигель
87'
83'
Замена
Н. Огайо
️️️️
В. Канга
83'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
Х. Кавабе
82'
ГОЛ! 1:2!
К. Соуа
Замена
K. Misao
️️️️
Й. Дом
81'
Желтая карточка
Э. Плетинкс
78'
Желтая карточка
Н. Нсинги
76'
71'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
А. Хэйден
70'
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Дженепо
70'
Замена
И. Прайс
️️️️
М. Фосси
ГОЛ! 1:1!
Х. Мендиль
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
65'
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Канга
Пас отдал
С. Альсате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
3
Флориан Мигель
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
20
Ричи Саградо
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
7
Стивен Альсате
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
3-2-2-4
3
Мигель
3
Шингтьен
28
Плетинкс
37
Мендиль
6
Дом
88
Мазиз
20
Саградо
16
9
Нсинги
23
Торстейнссон
8
Схрайверс
2-1-2-2-3
16
Бодар
13
Ванхесден
20
Бокади
14
Хэйден
7
Альсате
6
Кавабе
14
Соуа
12
Дженепо
3
Нгой
13
Фосси
9
Канга
77
Вльетинк
77
Вльетинк
6
Дом
6
6
6
Дом
23
Торстейнссон
6
Банзузи
6
Банзузи
23
Торстейнссон
3
Мигель
14
Брюнес
14
Брюнес
3
Мигель
13
Фосси
21
Прайс
21
Прайс
13
Фосси
6
Кавабе
21
Баликвиша
21
Баликвиша
6
Кавабе
14
Хэйден
21
О'Нил
21
О'Нил
14
Хэйден
12
Дженепо
61
Чанак
61
Чанак
12
Дженепо
9
Канга
39
Огайо
39
Огайо
9
Канга
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Стандард
1
Тоби Лейсен
ВР
13
Софьян Кийин
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марк Брис
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
13
Софьян Кийин
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Оуд-Хеверли - Стандард
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
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