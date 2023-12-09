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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли: обзор матча 09 декабря 2023
Сент-Труйден
09.12.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
6'
К. Захиролеслам
18'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Замена
J. Barnes
️️️️
Р. Ито
85'
68'
Замена
P. Ngawa
️️️️
Х. Мендиль
68'
Замена
N. Opoku
️️️️
Н. Нсинги
66'
Желтая карточка
Ф. Мигель
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Захиролеслам
61'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Б. Годо
61'
60'
Замена
С. Муеанта
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
57'
Желтая карточка
Р. Шломо
38'
Замена
Й. Дом
️️️️
Й. Брюнес
18'
ГОЛ! 1:1!
Й. Брюнес
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
ГОЛ! 1:0!
К. Захиролеслам
Пас отдал
Я. Стекерс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
10
Ретаро Ито
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
(К)
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Оуд-Хеверли
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сузуки
17
Бока
20
Ван Хелден
31
Годо
14
Хасиока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
14
Стекерс
18
Захиролеслам
10
Ито
3-2-2-3
1
Лейсен
28
Плетинкс
3
Шингтьен
4
Шломо
3
Мигель
37
Мендиль
6
Банзузи
20
Саградо
23
Торстейнссон
14
Брюнес
9
Нсинги
31
Годо
20
Ямамото
20
Ямамото
31
Годо
18
Захиролеслам
14
Кайя
14
Кайя
18
Захиролеслам
10
Ито
23
23
10
Ито
14
Брюнес
6
Дом
6
Дом
14
Брюнес
37
Мендиль
5
5
37
Мендиль
9
Нсинги
17
17
9
Нсинги
23
Торстейнссон
10
Муеанта
10
Муеанта
23
Торстейнссон
Остались в запасе
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
88
Юссеф Мазиз
ЛП
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Остались в запасе
88
Юссеф Мазиз
ЛП
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
1
2
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
0
4
Офсайды
3
0
Количество передач
280
183
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1
0.13
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Штайен
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