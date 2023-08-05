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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - РВДМ Брюссель
Оуд-Хеверли - РВДМ Брюссель: обзор матча 05 августа 2023
Оуд-Хеверли
05.08.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
РВДМ Брюссель
44'
M. Biron
48'
M. Biron (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - РВДМ Брюссель
90'
+6
Замена
S. Diallo
️️️️
А. Де Сар
Желтая карточка
Э. Плетинкс
90'
+4
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
90'
88'
Замена
S. Abe
️️️️
N. Dailly
82'
Желтая карточка
Д. Эри
72'
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
К. Мерсье
Замена
К. Н'Дри
️️️️
М. Мертенс
64'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
М. Кейта
64'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
M. Biron
44'
ГОЛ! 0:1!
M. Biron
Пас отдал
К. Мерсье
Желтая карточка
Х. Мендиль
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
20
Ричи Саградо
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
РВДМ Брюссель
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
13
Shuto Abe
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
3-1-2-1-3
77
Кожокару
37
Мендиль
16
Рикка
28
Плетинкс
16
Кейта
20
Саградо
6
Банзузи
33
Мертенс
23
Торстейнссон
17
8
Схрайверс
3-2-5
7
Эль Уахди
4
Клаус
3
30
Мерсье
14
Двомо
7
19
Эри
30
Абнер
11
24
Де Сар
16
Кейта
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
16
Кейта
33
Мертенс
11
Н'Дри
11
Н'Дри
33
Мертенс
11
13
13
11
30
Мерсье
8
Да Силва
8
Да Силва
30
Мерсье
24
Де Сар
28
28
24
Де Сар
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
РВДМ Брюссель
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
20
Theo Gece
ЦФ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
20
Theo Gece
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Оуд-Хеверли - РВДМ Брюссель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
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