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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли: обзор матча 17 мая 2024
Сент-Труйден
17.05.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 9 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
66'
Ф. Кайя
74'
Й. Дагур Торстейнссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
М. Сметс
87'
76'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Ф. Рикка
74'
ГОЛ! 1:1!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
Ю. Мазиз
68'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
М. Мертенс
67'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
С. Муеанта
67'
Замена
Э. Банзузи
️️️️
K. Misao
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайя
Пас отдал
М. Делорж
66'
Замена
А. Койта
️️️️
Р. Ямамото
61'
Замена
А. Бертаччини
️️️️
Ж. Чима Фудзита
60'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
С. Оказаки
53'
Желтая карточка
Э. Жуниор Бока
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
6
Матте Сметс
ОП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
33
Матье Мертенс
(К)
АП
10
Супанат Муеанта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
11
Абубакари Койта
ЛВ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
3-2-3-2
1
Сузуки
17
Бока
20
Ван Хелден
31
Годо
6
Сметс
27
Анану
16
Фудзита
17
Делорж
20
Ямамото
30
Оказаки
10
Ито
3-2-1-3-1
1
Лейсен
16
Рикка
6
3
Шингтьен
4
Руссо
3
Мигель
88
Мазиз
10
Муеанта
33
Мертенс
33
Акимото
8
Схрайверс
20
Ямамото
11
Койта
11
Койта
20
Ямамото
16
Фудзита
91
Бертаччини
91
Бертаччини
16
Фудзита
30
Оказаки
14
Кайя
14
Кайя
30
Оказаки
16
Рикка
37
Мендиль
37
Мендиль
16
Рикка
6
6
Банзузи
6
Банзузи
6
10
Муеанта
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
10
Муеанта
33
Мертенс
9
Нсинги
9
Нсинги
33
Мертенс
Остались в запасе
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
12
Йо Коппенс
ВР
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Нарушения
9
9
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Arthur Denil, Belgium
Стадион:
Штайен
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