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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Оуд-Хеверли
Генк - Оуд-Хеверли: обзор матча 12 ноября 2023
Генк
12.11.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
25'
Б. Хейнен
90'
Б. Хейнен
90+5'
Д. Муньос
85'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
А. Зекири
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Д. Муньос
90'
+5
Замена
П. Грошовски
️️️️
Т. Арокодаре
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Б. Хейнен
90'
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Эль-Ханнус
90'
89'
Желтая карточка
С. Схрайверс
85'
ГОЛ! 1:1!
Й. Брюнес
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
81'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Э. Банзузи
81'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
N. Opoku
80'
Желтая карточка
N. Opoku
72'
Замена
С. Муеанта
️️️️
К. Н'Дри
56'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
46'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
Ю. Мазиз
ГОЛ! 1:0!
Б. Хейнен
25'
Пенальти не реализован!
Б. Хейнен
25'
10'
Желтая карточка
Ф. Мигель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Оуд-Хеверли
3
Флориан Мигель
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
20
Ричи Саградо
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
16
Maxence Prévot
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
18
Кайембе
3
МакКензи
15
Садик
27
Муньос
8
Хейнен
28
Пайнтсил
22
Бонсу Баа
5
Галарса
11
Эль-Ханнус
99
Арокодаре
4-3-1-3
6
Дом
28
Плетинкс
6
3
Мигель
20
Саградо
6
Банзузи
88
Мазиз
11
Н'Дри
17
16
8
Схрайверс
99
Арокодаре
17
Грошовски
17
Грошовски
99
Арокодаре
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
9
Зекири
11
Эль-Ханнус
5
5
88
Мазиз
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
88
Мазиз
17
9
Нсинги
9
Нсинги
17
6
Банзузи
14
Брюнес
14
Брюнес
6
Банзузи
11
Н'Дри
10
Муеанта
10
Муеанта
11
Н'Дри
Остались в запасе
Генк
Оуд-Хеверли
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Генк - Оуд-Хеверли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
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