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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге: обзор матча 16 декабря 2023
Оуд-Хеверли
16.12.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
2'
Й. Дагур Торстейнссон
59'
Т. Сомерс
90+5'
К. Данке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Данке
Замена
С. Муеанта
️️️️
Й. Дом
90'
+5
Желтая карточка
Й. Брюнес
90'
+3
Желтая карточка
С. Схрайверс
90'
84'
Замена
А. Минда
️️️️
К. Олаигбе
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
79'
Замена
N. Opoku
️️️️
Н. Нсинги
71'
64'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
59'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сомерс
46'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
N. De Wilde
46'
Замена
Й. Даланд
️️️️
Б. Попович
Желтая карточка
Й. Дом
45'
Желтая карточка
Х. Мендиль
44'
36'
Желтая карточка
Б. Попович
ГОЛ! 1:0!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
Н. Нсинги
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Оуд-Хеверли
3
Флориан Мигель
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Алан Минда
ЦП
68
Rayan El Bahri
ЦФ
3-2-1-4
1
Лейсен
3
Шингтьен
28
Плетинкс
4
Шломо
37
Мендиль
6
Дом
6
Банзузи
23
Торстейнссон
9
Нсинги
14
Брюнес
8
Схрайверс
3-1-3-2-2
41
Сике
5
Попович
13
Мянго
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
27
80
Лемарешаль
24
Сомерс
34
Гбоу
9
Данке
17
23
Торстейнссон
88
Мазиз
88
Мазиз
23
Торстейнссон
9
Нсинги
17
17
9
Нсинги
6
Дом
10
Муеанта
10
Муеанта
6
Дом
5
Попович
2
Даланд
2
Даланд
5
Попович
Олаигбе
27
Минда
27
Минда
Олаигбе
27
11
Олаигбе
11
Олаигбе
27
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге
3
Флориан Мигель
ЛЗ
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
4
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
8
5
Офсайды
4
2
Количество передач
146
146
Сейвы
1
1
Точность передач %
56
63
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.41
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
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