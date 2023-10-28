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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Оуд-Хеверли
Андерлехт - Оуд-Хеверли: обзор матча 28 октября 2023
Андерлехт
28.10.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
12'
А. Дрейер
42'
А. Дрейер
47'
К. Дольберг
52'
М. Стройкенс
86'
А. Дрейер
6'
K. Misao
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 5:1!
А. Дрейер
Пас отдал
K. Arnstad
86'
Замена
А. Флипс
️️️️
К. Дольберг
85'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Аугустинссон
84'
Замена
А. Диавара
️️️️
Т. Леони
75'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Стройкенс
75'
Замена
️️️️
Т. Азар
75'
71'
Замена
Э. Банзузи
️️️️
С. Схрайверс
64'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Х. Мендиль
ГОЛ! 4:1!
М. Стройкенс
Пас отдал
Т. Леони
52'
ГОЛ! 3:1!
К. Дольберг
Пас отдал
Л. Аугустинссон
47'
46'
Замена
М. Мертенс
️️️️
Ю. Мазиз
ГОЛ! 2:1!
А. Дрейер
Пас отдал
К. Сарделла
42'
Желтая карточка
К. Сарделла
14'
ГОЛ! 1:1!
А. Дрейер
Пас отдал
М. Стройкенс
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
K. Misao
Пас отдал
Й. Дом
4'
Замена
Й. Дом
️️️️
Т. Вльетинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Оуд-Хеверли
3
Флориан Мигель
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Maxence Prévot
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
4-1-3-2
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
23
Ритс
9
Азар
6
Леони
10
Дрейер
9
Дольберг
29
Стройкенс
3-2-1-4
28
Плетинкс
77
Вльетинк
6
3
Мигель
37
Мендиль
88
Мазиз
8
Схрайверс
9
Нсинги
14
Брюнес
16
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
6
Леони
24
Диавара
24
Диавара
6
Леони
9
Дольберг
70
Флипс
70
Флипс
9
Дольберг
29
Стройкенс
32
Васкес
32
Васкес
29
Стройкенс
77
Вльетинк
6
Дом
6
Дом
77
Вльетинк
8
Схрайверс
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Схрайверс
88
Мазиз
33
Мертенс
33
Мертенс
88
Мазиз
37
Мендиль
11
Н'Дри
11
Н'Дри
37
Мендиль
Остались в запасе
Андерлехт
Оуд-Хеверли
1
Максим Дюпе
ВР
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Андерлехт - Оуд-Хеверли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
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