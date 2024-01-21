Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Андерлехт
Оуд-Хеверли - Андерлехт: обзор матча 21 января 2024
Оуд-Хеверли
21.01.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
10'
Ю. Мазиз
70'
Л. Патрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Андерлехт
Желтая карточка
Ф. Рикка
90'
+2
85'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Т. Азар
85'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
82'
Желтая карточка
Ф. Мигель
80'
80'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
М. Ритс
70'
ГОЛ! 1:1!
Л. Патрис
Пас отдал
К. Дольберг
69'
Желтая карточка
З. Дебаст
Замена
М. Мертенс
️️️️
Ю. Мазиз
66'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Н. Нсинги
66'
43'
Желтая карточка
Л. Патрис
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мазиз
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
20
Ричи Саградо
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
33
Матье Мертенс
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
4-3-3
1
Лейсен
3
Мигель
28
Плетинкс
16
Рикка
3
Шингтьен
88
Мазиз
6
Банзузи
20
Саградо
23
Торстейнссон
8
Схрайверс
9
Нсинги
4-2-3-1
1
Шмейхель
27
Патрис
6
Дебаст
14
Вертонген
6
Аугустинссон
23
Ритс
16
Версхарен
10
Дрейер
6
Леони
9
Азар
9
Дольберг
88
Мазиз
33
Мертенс
33
Мертенс
88
Мазиз
9
Нсинги
11
Н'Дри
11
Н'Дри
9
Нсинги
23
Торстейнссон
14
Брюнес
14
Брюнес
23
Торстейнссон
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
23
Ритс
29
Стройкенс
29
Стройкенс
23
Ритс
9
Азар
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Азар
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Андерлехт
38
Ореган Раве
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Максим Дюпе
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Оуд-Хеверли - Андерлехт
3
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
10
Офсайды
3
4
Количество передач
236
645
Сейвы
2
3
Точность передач %
62
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.88
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
Все
Оуд-Хеверли
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+