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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Вестерло
Оуд-Хеверли - Вестерло: обзор матча 25 мая 2024
Оуд-Хеверли
25.05.2024, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа B, 10 тур
1 : 2
Завершен
Вестерло
52'
Й. Дагур Торстейнссон
33'
К. Ваэзен
45+3'
Р. Тагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Вестерло
90'
+5
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
90'
+5
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Г. Йоу
89'
Желтая карточка
Л. Стассен
85'
Желтая карточка
Р. Тагир
Замена
P. Ngawa
️️️️
Й. Дом
83'
77'
Замена
Л. Стассен
️️️️
К. Ваэзен
Замена
Ф. Мигель
️️️️
Ю. Мазиз
73'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
73'
69'
Желтая карточка
А. Пьедфорт
Желтая карточка
М. Мертенс
69'
Вторая желтая
Ф. Руссо
68'
62'
Замена
А. Пьедфорт
️️️️
Т. ван ден Кейбус
61'
Замена
Х. Алькосер
️️️️
А. Саядманеш
Замена
Н. Нсинги
️️️️
С. Муеанта
59'
Замена
М. Мертенс
️️️️
Э. Банзузи
59'
ГОЛ! 1:2!
Й. Дагур Торстейнссон
52'
49'
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
Желтая карточка
Ф. Руссо
45'
+4
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Тагир
Пас отдал
Д. Хасполат
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Ваэзен
Красная карточка
Ф. Рикка
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Йорен Дом
(К)
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
16
Maxence Prévot
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
33
Матье Мертенс
АП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
18
Karol Borys
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
4-2-2-3
3
Шингтьен
4
Руссо
16
Рикка
6
Дом
88
Мазиз
6
Банзузи
33
Акимото
10
Муеанта
8
Схрайверс
16
23
Торстейнссон
3-2-2-1-2
30
25
Ромменс
28
Тагир
5
Бос
33
Нойштедтер
34
Хасполат
39
ван ден Кейбус
24
Мадсен
7
Йоу
17
Саядманеш
17
Ваэзен
88
Мазиз
3
Мигель
3
Мигель
88
Мазиз
23
Торстейнссон
37
Мендиль
37
Мендиль
23
Торстейнссон
6
Банзузи
33
Мертенс
33
Мертенс
6
Банзузи
10
Муеанта
9
Нсинги
9
Нсинги
10
Муеанта
6
Дом
5
5
6
Дом
7
Йоу
32
Йорданов
32
Йорданов
7
Йоу
39
ван ден Кейбус
46
Пьедфорт
46
Пьедфорт
39
ван ден Кейбус
17
Ваэзен
19
Стассен
19
Стассен
17
Ваэзен
17
Саядманеш
7
Алькосер
7
Алькосер
17
Саядманеш
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Вестерло
1
Тоби Лейсен
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
26
Синан Болат
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
18
Karol Borys
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
18
Karol Borys
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Оуд-Хеверли - Вестерло
2
2
5
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
11
Офсайды
1
5
Количество передач
366
493
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.89
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Информация о матче
Главный судья:
Ken Vermeiren, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
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Оуд-Хеверли
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