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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Оуд-Хеверли
Мехелен - Оуд-Хеверли: обзор матча 23 сентября 2023
Мехелен
23.09.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
46'
П. Пфлюке
1'
Й. Дагур Торстейнссон
45+6'
Ю. Мазиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
Н. Сторм
90'
+6
90'
+4
Замена
С. Кийин
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
М. Конате
90'
+3
90'
+1
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Н. Нсинги
Замена
Н. Бассет
️️️️
Н. Сторм
80'
73'
Желтая карточка
Х. Мендиль
72'
Желтая карточка
Ю. Мазиз
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
П. Пфлюке
64'
57'
Желтая карточка
С. Схрайверс
Желтая карточка
Л. Лаубербах
49'
ГОЛ! 1:2!
П. Пфлюке
Пас отдал
К. Мрабти
46'
45'
+6
ГОЛ! 0:2!
Ю. Мазиз
15'
Пенальти не реализован!
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
J. Van Hecke
️️️️
С. Уолш
15'
Желтая карточка
С. Уолш
13'
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
5'
1'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
Н. Нсинги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Оуд-Хеверли
3
Флориан Мигель
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
20
Ричи Саградо
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Мехелен
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
38
Ореган Раве
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
5
Фулон
30
33
14
Уолш
8
Конате
17
Скофс
14
Пфлюке
29
Лаубербах
10
Сторм
28
Мрабти
3-2-2-4
3
Мигель
3
Шингтьен
28
Плетинкс
6
Дом
37
Мендиль
20
Саградо
88
Мазиз
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
9
Нсинги
16
14
Пфлюке
11
Хайреманс
11
Хайреманс
14
Пфлюке
14
Уолш
6
6
14
Уолш
10
Сторм
9
Бассет
9
Бассет
10
Сторм
23
Торстейнссон
13
Кийин
13
Кийин
23
Торстейнссон
9
Нсинги
14
Брюнес
14
Брюнес
9
Нсинги
Остались в запасе
Мехелен
Оуд-Хеверли
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
1
Тоби Лейсен
ВР
38
Ореган Раве
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
38
Ореган Раве
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Стивен Дефур
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Мехелен - Оуд-Хеверли
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
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